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嘉澤本業、業外皆美 2020年獲利大攀升

2019-12-04 11:42經濟日報 記者張家瑋／即時報導

連接器廠嘉澤（3533）本業、業外皆美，子公司嘉基（6715）將於12月12日掛牌，而本業亦受惠於5G帶動雲端伺服器需求回溫，伺服器插槽金屬扣件及處理器插槽出貨增溫，高毛利率營收比重增加，法人預估2020年獲利有二成以上年增空間。

伺服器產業上半年受到美中貿易戰影響，客戶態度保守觀望及生產基地轉移，伺服器供應鏈需求大減，但隨著5G於2020年進入商轉，雲端伺服器需求開始回溫，嘉澤下半年伺服器需求逐漸升溫，伺服器插槽金屬扣件及處理器插槽需求增加。

此外，嘉澤同為英特爾及超微兩大處理器插槽及插槽金屬扣件供應商，雖然超微伺服器營收比重不高，但隨著超微新機上市熱銷，仍帶動嘉澤出貨量攀升，法人預估，2020年超微占嘉澤營收比重可望提昇至10%以上。

而明年英特爾伺服器平台也將推進至Whitley，插槽金屬扣具出貨單價可望提升，在塑膠底座的供貨比重也可望增加，因接腳數增加至4,189將使插槽均價提高10~20%，有利於嘉澤獲利數字提升。

嘉澤小金雞嘉基將於本月掛牌，該公司為全球前三大筆電品牌之Thunderbolt高速傳輸線供應商，高速光通訊產品亦打入美系知名品牌供應鏈，承接光纖傳輸線ODM業務，明年開始出貨，2020年營運業績可期，營收上看雙位數成長，對於母公司嘉澤業績貢獻良多。

嘉澤營收

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