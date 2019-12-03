明基材11月營收11.01億元 月減3.8%

相關新聞
緯創攻生技 小金雞將掛牌2019-12-03 14:43
全球自駕車快速成長 台廠聯發科、瑞昱、凌陽受惠2019-12-03 11:56
TWS買氣爆棚、非蘋搶推新機功能 台廠晶片大啖商機2019-12-03 11:55
聯電先進22奈米技術就緒 製程28奈米到22奈米無縫接軌2019-12-03 11:52
vivo、小米推新機 台廠樂2019-12-02 23:27
提升全球市占 小米將進軍日本市場2019-12-02 23:27
遠傳提早布局5G 屢創佳績2019-12-02 23:26
遠傳5G 北市跨年上秀2019-12-02 23:26
奇偶全年獲利 拚成長2019-12-02 23:25
泰碩 10月每股賺0.33元2019-12-02 23:25
宏碁NB 歐美銷售報佳音2019-12-02 23:25
奇力新併陸廠 材料成本降2019-12-02 23:24
聯強攻到宅服務 報捷2019-12-02 23:24
聯合再生 獲太陽能模組大單2019-12-02 23:24
圓展雙利多 業績動能強2019-12-02 23:24
禾聯碩上市半年 12月3日起得融資融券交易2019-12-02 20:21
電子業「擴產概念股」受矚目 市場交投尖兵2019-12-02 12:30
熱門文章
和潤公開申購今日抽籤！抽中一張現賺9.4萬元2019-12-03 12:55
這波大漲 0050、0056、好享退誰表現最好？2019-12-02 21:06
和潤今抽籤 抽中每張現賺9.4萬元2019-12-03 14:43
小資零股也能賺到第一桶金 三招現學現會2019-12-02 20:00
高價股人氣旺 七檔攻高2019-12-03 00:54
vivo、小米推新機 台廠樂2019-12-02 23:27
三陽重機熱銷 業績爆發2019-12-02 23:28
兩大投顧 喊布局5G2019-12-03 00:53
蘋果明年傳推mini LED產品 郭明錤點名7台廠將受惠2019-12-03 13:08
大摩喊四利多 國巨目標價上調至420元2019-12-02 19:53
小摩：蘋概股派對還沒完2019-12-03 00:51
全螢幕概念股 外資看淡聯詠、頎邦2019-12-02 20:03
全螢幕火紅 晶圓雙雄靚2019-12-02 23:33
緯創攻生技 小金雞將掛牌2019-12-03 14:43
被動元件 短多卡位2019-12-02 23:32
10檔績優 明年稅後EPS估賺逾10元2019-12-03 14:43
績優營建股 補漲轉強2019-12-03 01:11
美歐股市收黑不利多方表現 台股波動恐擴大2019-12-03 08:34
就市論勢／集團股作帳行情來了2019-12-02 23:31
台積5奈米題材夯 家登股價攀上新高2019-12-02 23:25
亞力 奪半導體大廠訂單2019-12-02 23:30
奇力新併陸廠 材料成本降2019-12-02 23:24
美股道瓊大跌268點 台股開低後翻紅2019-12-03 09:38
順藥授權陸廠 估進帳5.5億2019-12-02 23:30
群創、友達 聚焦長天期2019-12-02 23:36
TWS買氣爆棚、非蘋搶推新機功能 台廠晶片大啖商機2019-12-03 11:55
聯合再生 獲太陽能模組大單2019-12-02 23:24
台積電 目標價上看350元2019-12-03 14:43
聯強攻到宅服務 報捷2019-12-02 23:24
權值股撐盤 台股開低翻紅上漲28點收11,5312019-12-03 13:48
奇偶全年獲利 拚成長2019-12-02 23:25
全球自駕車快速成長 台廠聯發科、瑞昱、凌陽受惠2019-12-03 11:56
全球石英元件大漲 晶技挑戰去年1月股價高點2019-12-03 10:31
遠傳5G 北市跨年上秀2019-12-02 23:26
宏碁NB 歐美銷售報佳音2019-12-02 23:25
遠傳提早布局5G 屢創佳績2019-12-02 23:26
期貨商論壇／群創期 逢回布局2019-12-02 22:48
晶碩11月營收飆歷史新高 盤中股價漲逾6%2019-12-03 12:17
最牛一輪／國巨擁題材 群益94夯2019-12-02 23:36
聯電先進22奈米技術就緒 製程28奈米到22奈米無縫接軌2019-12-03 11:52
留言