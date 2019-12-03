緯創生技事業子公司群目標IPO 明年投資控股將增資

2019-12-03 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



緯創（3231）強攻生技醫療領域，儘管目前對集團營運挹注不大，但目標未來旗下子公司或轉投資事業像馬雅資訊都有可能IPO掛牌上市，此外，由於主導投資生技的緯創投資生技控股目前額度已接近使用完畢，明年也不排除資增計畫。

緯創集團近年來積極轉型，2016年成立緯創生技控股公司，負責投資生醫技術整合，進行生技相關創投育成。目前，緯創已選定海內外數十家醫療新創公司，希望結合緯創自身在軟體及製造的優勢，擴大醫療事業版圖。

由於緯創生技控股20億資本額近年在大舉投資下，目前額度已接近使用完畢。因此，緯創明年規劃將對其增資，以利未來繼續投資生醫事業。

以外骨骼機器人（智慧輔具）來說，緯創目前已投資福寶科技、B-Temia、Suitx 三家公司，並參與設計製造，產品服務範圍從行走能力有限到重度行走失能者。緯創目標未來成為全球外骨骼機器人主要研發、生產企業。

至於緯創生技控股旗下百分之百投資子公司–緯創醫學科技專注耕耘醫療領域，不僅將設計生產及製造之優勢應用於高端醫療器材，更協助醫療場域落實資訊化、數位化以及智能化解決方案，提供以人為中心的智慧醫療流程與服務。

在製造方面，緯創集團擁有有兩座GMP廠，座落台灣新竹及中國重慶，目前通過GMP有10個儀器及設備品項，有需要隨時可以生產高品質醫療產品。

緯創技術長暨緯創醫學總經理黃俊東表示，目前醫療事業對集團整體營收貢獻仍小，內部當然有設定目標，但不便對外透露。不過，緯創看好生醫事業發展，未來子公司像緯創醫學，或轉投資的馬雅資訊都不排除IPO。但上市具體公司或時程緯創則不透露。

從產品面來看，緯創目前專注四大醫學產品領域，包含體外診斷（IVD）、醫學影像、智慧行動輔具機器人及智慧醫療與AI大數據。產品面涵蓋軟硬體及系統解決方案，緯創希望藉由其硬體製造能力，把合作夥伴點子轉為實用產品。

除了醫材產品生產，緯創近年也在人工智慧（AI）、軟體上發力，並攜手多家醫療院所，從2017年智能血液透析解決方案，到18年Hepato 肝臟醫學影像判斷CAD、智慧醫院智能系統，今年則在慢性病個案管理系統及非接觸生理資訊系統著墨。