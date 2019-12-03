全球自駕車快速成長 台廠聯發科、瑞昱、凌陽受惠

2019-12-03 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



2019年全球汽車市場進入凜冽寒冬，然而汽車科技進步仍不斷向前邁進，根據國際研究暨顧問機構顧能（Gartner）預測，2020年全球配備自動駕駛相關硬體的車輛達39萬輛，相較今年33.3萬輛，成長17.3%，2021年進一步突破50萬輛，台廠開發車用晶片聯發科（2454）、瑞昱、力旺與凌陽將優先受惠自駕車滲透率攀升。

顧能表示，自動駕駛就緒車的成長驅動力來自率先導入自駕技術相關法規的北美、大中華區和西歐國家。2018年全球自駕車數量在13.7萬輛，預測今年數量在33.3萬輛，2021年正式突破50萬輛大關至50.8萬輛，至2023年進一步成長至74.6萬輛，相較於今年大幅成長124%。

由於汽車零組件認證時間長，需投入大量人力及資源，國內晶片多為大廠投入研發，其中以聯發科成果最為豐碩，聯發科投入毫米波雷達多時，Autus R10晶片具備體積小、高性能及成本低優勢，整合天線支援汽車製造商部署的環繞雷達系統，可用於偵測車輛周圍360°度範圍內的障礙物或車輛。

另外，在智慧座艙系統獲得全球領先的汽車製造商和合作夥伴認可，2019年下半年正式搭配量產車型推出市場。而車載通訊系統和視覺駕駛輔助系統方案也已送樣，預計最快2020年將會正式出貨。

瑞昱一開始加入全球汽車業乙太網技術聯盟 OPEN Alliance，與國際車廠共同推動、合作開發車用乙太網路技術，採非屏蔽雙絞線高速傳輸，能抗干擾及防電磁波輻射能力，在去年底已開始出貨予歐系頂級車廠。

凌陽切入車用電子已久，車用資訊娛樂與行車輔助系統晶片，結合影像編解碼技術並搭載豐富多媒體附加功能，提供多種智慧駕駛輔助功能。