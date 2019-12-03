TWS買氣爆棚、非蘋搶推新機功能 台廠晶片大啖商機

2019-12-03 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



真藍芽無線耳機（TWS）買氣爆棚，蘋果新AirPods Pro官網銷售缺貨，帶動非蘋陣營搶推主動式降噪功能提升，新一代真藍芽無線耳機對台廠晶片拉貨正式啟動，包括瑞昱（2379）、盛群、原相、新唐與鈺太等成為首波受惠晶片廠，大啖TWS商機。

蘋果今年推出新一代AirPods Pro強打無線充電、主動式降噪、防水功能提升，官網開賣即銷售一空盛況，需排隊等候，非蘋陣營立即掀起一波跟進風潮，主動式降噪成為新一代真藍芽無線耳機基本配置。

加上從雙十一、黑色星期五到耶誕節前夕各實體或電商熱銷排行，真藍芽無線耳機幾乎名列榜首，讓非蘋陣營廠家確認TWS票房保證，力推新一代真藍芽無線耳機搶攻市場商機。

中國耳機品牌包括萬魔（1MORE）、魔宴（Sabbat）、小米、FiiL、HiFiMAN、漫步者（EDIFIER）推出新真藍芽無線耳機，除強打音質、售價誘因，在無線充電、續航力、降噪、訊號連結速度全面提升，全仰賴台廠晶片技術奧援。

瑞昱今年在無線藍芽晶片收穫豐碩，除了蘋果供應鏈之外，陸系手機及其他白牌藍芽耳機廠多數採用瑞昱解決方案，第3季底瑞昱推出第二代高階藍芽晶片，避開低階殺戮，強調省電及訊號連接速度與品質，由於售價優於平均水準許多，成為新一波真藍芽無線耳機最大受惠者。

原相第4季開始受惠於新客戶開始量產，子公司原睿晶片出貨量攀升，該真藍芽無線耳機強打低延遲功能，未來原睿計畫在明年推出新晶片因應主動式降噪耳機需求。

鈺太也受惠於主動式降噪對於MEMS麥克風晶片需求，一耳1顆提升至3顆，明年出貨量可望高雙位數成長。

MCU廠盛群及新唐跨入無線藍芽耳機充電盒，盛群獲華為、小米採用，下半年在增一陸系客戶，全年出貨量在600~700萬套之間。

新唐先前獲中國騰訊旗下酷狗音樂的無線藍牙耳機充電盒訂單，明年持續受惠真藍芽無線耳機需求。