電子業「擴產概念股」受矚目 市場交投尖兵

2019-12-02 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ／即時報導



全球景氣雖有雜音，不過展望明年產業發展趨勢，仍有部分成長趨勢明確、訂單應接不暇，以致持續增加生產能量的「擴產概念股」，包括半導體設備、再生晶圓、砷化鎵、PCB、散熱模組等深受市場矚目，股價走強成為市場關注焦點。

法人指出，時序已逐步進入歲末年終，目前各大投研機構的目光，均已投向2020年。儘管美中貿易戰雜音再起，不過包括5G相關等產業，所衍生出的產品需求，將攫獲市場目光，相對應的台系供應鏈也積極擴產因應。

以企業的知本支出為領先指標觀察，法人說，在半導體設備方面，由於台積電（2330 ）等大型半導體廠持續擴張資本支出，使得相關設備廠受惠，後市基本面看俏，包括京鼎、帆宣、家登、世禾、漢唐、迅得等均受到矚目。

此外，隨著晶圓代工、記憶體大廠持續加速在先進製程上的布局，使得再生晶圓（reclaim wafer）需求急速增溫，法人預期將明顯嘉惠台廠包括昇陽半導體、中砂、辛耘等相關業者。

此外，隨5G時代來臨，三五族化合物如砷化鎵產業也受到相當的矚目，如穩懋為因應持續升溫的需求，該公司所規劃新的擴產計畫，第4季機台將陸續進駐；宏捷科新建二廠則將於明年完工。

至於其他零組件廠，蘋果與非蘋PCB族群明年都擴產，如欣興、臻鼎-KY率先確定中高階擴產計畫，燿華、華通也陸續確定在中高階板擴產；散熱族群中，包括雙鴻、奇鋐、泰碩、超眾等，也都有擴產計畫持續進行中。