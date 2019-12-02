親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

重返催淚惡戰！尖沙咀38萬人示威港警強力鎮壓

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

鈺太MEMS麥克風放量 第4季營運淡季不淡

2019-12-02 11:54經濟日報 記者張家瑋／即時報導

受惠於黑色星期五及耶誕節帶動無線藍芽耳機熱銷，IC設計鈺太（6679）音頻訊號處理器晶片及MEMS麥克風拉貨動能強勁，第四季營運淡季不淡，加上MEMS麥克風晶片應用面逐漸擴大，鈺太切入TV應用領域，法人預期2020年第一季放量，單季出貨上看百萬顆水準。

電子產品對於收音雜訊干擾抗噪要求越來越高，鈺太MEMS麥克風站穩多項電子產品應用，其中筆電應用除了國內筆電大廠採用，今年更切入聯想筆電供應鏈，市佔率提升至30%，展望2020年，鈺太可望持續增加聯想、戴爾及惠普市占率供應，法人預估2020年市占率進一步提升至40%。

無線藍芽耳機將逐漸導入ANC功能，將由一耳1顆提升至3顆，將帶動MEMS麥克風需求大幅成長，鈺太先前已經成功打入中國品牌客戶供應鏈，上半年MEMS麥克風晶片大幅成長40%，預料鈺太小型MEMS麥克風需求大增。

另外，高解析高階TV機種逐漸導入聲控，法人指出，鈺太今年第三季LCD TV滲透率約10%，明年往20%邁進，目前中國品牌一台TV採用2顆，高階用4顆，鈺太出貨的產品為D-MIC，9月開始小量出貨，預計明年第一季放量，單季出貨量將達百萬顆以上。

筆電藍芽

相關新聞

台積電供應鏈論壇未演先轟動 半導體設備材料族群抗跌

2019-12-02 11:19

電子業「擴產概念股」受矚目 市場交投尖兵

2019-12-02 12:30

十銓明年續攻工控電競 營運仍看好

2019-12-02 11:25

台積電撐盤無力 台股翻黑

2019-12-02 10:37

外資法人推升 隆達近日股價急拉

2019-12-02 10:21

石英元件齊步走 加高創8年半新高

2019-12-02 09:52

面板廠一枝獨秀 彩晶今年賺錢

2019-12-01 23:18

億光、東貝 本季不淡

2019-12-01 22:21

全新調產能 明年營運看俏

2019-12-01 22:21

手機光學元件族 法人挺

2019-12-01 22:19
看更多

熱門文章

本周連鋐科技、安普新、台微醫 登錄興櫃

2019-12-01 21:27

富邦VIX溢價 市場失衡誰來管？

2019-12-01 21:26

台股內資行情 法人唱旺

2019-12-01 23:26

面板廠一枝獨秀 彩晶今年賺錢

2019-12-01 23:18

台股三關鍵 牽動後市

2019-12-01 23:32

籌碼轉向 分析師：多頭行情出現轉折 下探季線機率大增

2019-12-01 14:52

手機光學元件族 法人挺

2019-12-01 22:19

大咖鎖碼股抗震 交投熱點

2019-12-01 22:55

第一類接觸 ／漢翔攻飛機智慧維修

2019-12-01 22:27

外資加碼股 盤面主流

2019-12-01 22:19

億光、東貝 本季不淡

2019-12-01 22:21

利基型成長股 聚焦

2019-12-01 22:19

大咖鎖碼／群創、中信金 買盤挺

2019-12-01 22:54

大咖鎖碼／南亞、中鋼 醞釀反彈

2019-12-01 22:54

宜鼎產線 導入AI

2019-12-01 22:21

大咖鎖碼／元大、台新金 獲利佳

2019-12-01 22:54

台股摜破月線、周線翻黑 聚焦利基型成長股

2019-12-01 18:30

台股資金、基本面 正向看待

2019-12-01 23:27

台股多情未改 收復月線為上

2019-12-01 13:23

權證教戰／確定回檔區間 再斷強弱趨勢

2019-12-01 13:23

全新調產能 明年營運看俏

2019-12-01 22:21

樺漢、新唐 認購搶鏡

2019-12-01 22:28

一周盤前股市解析／5G手機鏈、封測 有看頭

2019-12-01 22:19

台積電撐盤無力 台股翻黑

2019-12-02 10:37

智原、宏捷科 活力旺

2019-12-01 22:29

大咖鎖碼／中環、友訊 營運升溫

2019-12-01 22:54

漢翔董座胡開宏搶單 每天開戰情會議

2019-12-01 22:25

士林萬麗酒店收益穩定 皇翔股價走穩

2019-12-02 10:24

技術指標／台股量縮價穩 戰新高可期

2019-12-01 13:23

從期貨看現貨／台指期修正壓力增

2019-12-01 13:23

石英元件齊步走 加高創8年半新高

2019-12-02 09:52

永信五建案 總銷90億

2019-12-01 22:24

台積電供應鏈論壇未演先轟動 半導體設備材料族群抗跌

2019-12-02 11:19

蔡明彥專欄／低基期面板、生醫 短線熱點

2019-12-01 22:20

聯茂、健策 四檔來電

2019-12-01 22:29

葡萄王研發實力 獲肯定

2019-12-01 22:23

碩辣椒 拚明年轉盈

2019-12-01 22:24

出售大南港案股權 工信股價飆漲

2019-12-02 12:01

蘋概三王走揚 台股開盤漲20.37點

2019-12-02 09:20

外資法人推升 隆達近日股價急拉

2019-12-02 10:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top