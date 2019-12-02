鈺太MEMS麥克風放量 第4季營運淡季不淡

2019-12-02 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



受惠於黑色星期五及耶誕節帶動無線藍芽耳機熱銷，IC設計鈺太（6679）音頻訊號處理器晶片及MEMS麥克風拉貨動能強勁，第四季營運淡季不淡，加上MEMS麥克風晶片應用面逐漸擴大，鈺太切入TV應用領域，法人預期2020年第一季放量，單季出貨上看百萬顆水準。

電子產品對於收音雜訊干擾抗噪要求越來越高，鈺太MEMS麥克風站穩多項電子產品應用，其中筆電應用除了國內筆電大廠採用，今年更切入聯想筆電供應鏈，市佔率提升至30%，展望2020年，鈺太可望持續增加聯想、戴爾及惠普市占率供應，法人預估2020年市占率進一步提升至40%。

無線藍芽耳機將逐漸導入ANC功能，將由一耳1顆提升至3顆，將帶動MEMS麥克風需求大幅成長，鈺太先前已經成功打入中國品牌客戶供應鏈，上半年MEMS麥克風晶片大幅成長40%，預料鈺太小型MEMS麥克風需求大增。

另外，高解析高階TV機種逐漸導入聲控，法人指出，鈺太今年第三季LCD TV滲透率約10%，明年往20%邁進，目前中國品牌一台TV採用2顆，高階用4顆，鈺太出貨的產品為D-MIC，9月開始小量出貨，預計明年第一季放量，單季出貨量將達百萬顆以上。