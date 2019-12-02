十銓明年續攻工控電競 營運仍看好

2019-12-02 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



記憶體模組廠十銓科技（4967）總經理陳慶文表示，上半年隨景氣波動獲利雖受影響，但整體營運動仍維持正常，今年公司目標以擴充市場規模為首要，寧可降低利潤，亦搶攻全球市占率。明（2020）年根據數據研究機構發表的報告，產業循環有望轉向上，十銓將努力提昇市占率及產品線，突破集團營運目標。

陳慶文表示，今年第三季產業供應因5G等相關應用逐步浮上檯面，各項基礎建設，包括伺服器、基站、邊緣運算設備等，及5G手機對DRAM及NAND Flash 已可預期備貨需求。

在DRAM方面，智慧型手機、伺服器、5G商轉，全球明年記憶體需求將達17.5%，記憶體需求只會增加不會減少，因此，十銓也將不斷深化品牌競爭力，加強全球代理、經銷商合作，對產品堅持。

此外，在NAND Flash方面，陳慶文則表示，明年全球電競市場仍蓬勃，十銓持續拉升電競事業比例，整體營運占三分之一以上，銷售量已經超越標準品，整體資源將更聚焦電競與工控團隊發展。亦SSD隨NAND Flash製程演進，容量明年起入門將從240/256GB等級起跳，十銓看好價格將讓SSD的普及率及搭載的容量呈現倍增。

展望未來市況，陳慶文指出，明年因應產品、業務擴充需求，已進行第一次資本市場發行可轉債進行籌資，十銓將持續善用優勢，透過研發實力，持續擴大消費性記憶體、消費性儲存、電競、行動設計及工控、系統整合產品的銷售，擴大營收、創造獲利機，將力拼逐季成長態勢。