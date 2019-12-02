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大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01經濟日報 記者張瑞益／即時報導

國內前二大半導體通路商大聯大（3702）公開收購文曄（3036）的收購案，雙方持續激烈攻防，日前在文曄董事長鄭文宗提告並向公平會正式遞交請求函與檢舉函後，文曄員工自救會也提出抗議，今日文曄表示，雙方的攻防也引起大陸媒體的報導關注，預料後續可能引起中國國家巿場監管總局反壟斷局主動調查的可能性。

日前文曄董事長鄭文宗堅決表示寸步不讓大聯大的惡意收購行徑，將正面迎戰及奮戰到底，籲請公平會盡速要求大聯大進行結合申報以確保自由公平競爭及維護產業秩序。

文曄審議委員會與公司也同時委請中國大陸六家主要法律事務所出具法律意見書，結論均認為大聯大做為收購方應向國家市場監管總局反壟斷局提出申報，但大聯大公開說明書卻隻字未提，對此，文曄方面認為，此公開收購案，中國國家市場監管總局反壟斷局有主動調查的可能性。

此外，政治大學法學院王立達教授也分析，大聯大與文曄這兩家公司的巿場競爭，在亞太地區市佔率達到五成，在國內更高達七成。在美中貿易戰導致半導體晶片流通受到阻礙，如何確保貨源變得相當關鍵的當前環境下，這個產業的老大和老二結盟會不會大幅減少通路競爭，造成市場力量不對等，此舉的結果將造成客戶、原廠、投資人及員工四方皆受影響的局面，不符合提升產業正常競爭力。

文曄大聯大反壟斷

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