股海自由行／半導體股2020仍是投資主流

2019-12-01 00:33 經濟日報 朱晏民



今年以來，全球主要股市除了5月與8月兩次較為明顯的大跌外，其餘時間多頭走勢明顯。目前已屆2019年底，對於2020年的看法如下。

前些日子市場持續擔心經濟陷入衰退的可能性，以及各種風險事件可能造成的影響，但許多觀點其實言過其實。過去兩年全球經濟最大的風險就是美中貿易戰，因雙方都有達成協議的誘因，關稅戰部分未來將逐漸退場。

在主要央行寬鬆救市，全球景氣已接近探底，2020年景氣將緩步回升；事實上，美元走貶亦反映對全球景氣回溫的樂觀預期。

在這樣的背景下，就一個整體性的觀點來說，應把握貨幣寬鬆、美元走貶與貿易戰緩解題材，看好循環股與銀行股相對表現。

從個別區域來看，美國是市場關注的最大焦點。美國製造業復甦與投資回溫，但政策利多不如往年，預估2020年GDP成長2.0%。而在Fed貨幣政策上，因預期通膨溫和回溫，2019年10月是降息的終點，至於升息，至少會在2020下半年後。

在美股的投資建議上，製造業復甦、貨幣寬鬆與美元走貶，是驅動2020美股獲利復甦的關鍵；儘管美股評價偏高，但寬鬆環境在重啟升息之前，仍可支撐這樣的評價水準。不過，2020年美股漲幅恐不如2019年，因此，擇時的重要性大為增加；而在類股選擇上，投資主軸是循環股，看好工業、非必需性消費、銀行、科技、媒體與娛樂類股。

台灣方面，2019年國內經濟因投資表現突出與轉單效應而表現佳，其中，半導體產業表現突出；2020年隨全球貿易回溫，對台灣半導體產業利多。預估2020年GDP成長2.4%，較今年略高0.1%；物價偏低、經濟成長溫和下，全年重貼現率維持不變。

其他地區方面，中國刺激政策將加碼，2020年外需復甦腳步將較內需快，預估GDP成長率約在6%上下。歐元區的寬鬆貨幣政策有助景氣周期復甦，後續觀察重點在中國的政策刺激加碼以拉抬歐元區外需。

至於新興市場，景氣復甦階段早於成熟市場，美元、中國景氣與原物料行情會是這波復甦能走多久、多強的關鍵。

在上述的情境下，對2020年的投資建議如下，首先，股優於債的態勢十分明確。因景氣復甦、製造業回溫，此時股市報酬將會優於債市，配置上必然要超配股票。

此外，先前美國10年期公債殖利率大跌，導致美股股利率高於美10年債殖利率的少見現象。這不但使得股市的吸引力大增，而且依照過去2012年歐債危機與2016年中國原物料危機的經驗，這些少見時機還是股市很好的進場點，應把握這樣的股票買入時機。

在地區的選擇上，歐、日與新興市場表現有望優於美股，係因於其與全球景氣連動上較美國強。以金融海嘯後兩次紛擾後景氣復甦的經驗來看，2013年第2季至2015年第1季歐債危機後，歐元區、日本股市漲幅都高於美股，僅新興市場例外。而2016第2季至2017年第4季原物料危機後，日本與新興市場股市表現都優於美股，僅歐元區出現例外。

至於債市投資上，長天期公債必須避開，高收債是首選。高收債在景氣復甦階段，無風險利率尚未上升、信用利差卻大幅縮減時，殖利率會下降，有利於價格表現。最後，匯市投資上應避開美元，因景氣回溫下，美元反周期的特性將使其下跌。

（作者是凱基投顧董事長）