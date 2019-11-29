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大飲法說會 王鎮民：恢復全品項生產是首要工作

2019-11-29 23:27經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

老牌食品廠大飲（1213）29日召開法說會，蘋果西打2公升因今年8月發現懸浮物，目前產線仍停工，董事長王鎮民提到，維護已經完成，仍要等主管機關核准；而罐中有懸浮物是益生菌很正常，只是台灣目前未有法令規範；但根據食品業人士表示，飲料大廠都是無菌生產，除非是乳酸飲料，否則根本不應該有任何菌種存在。

大飲今年已連續五季虧損，今年前十個月累計營收3.8億元，年減29.2%，前三季虧損3,569萬元，每股虧損0.63元。對於明年是否可能轉虧為盈，王鎮民表示，今年第4季和去年相比應該會持平，恢復全品項生產是首要工作，如果產能若能維持以往，就能增加營收，所以除了提升生產量之外，也不容許不良品發生，明年第1季將規劃一系列行銷策略，也將推出形象廣告，要恢復大家對產品的信心。

他也提到，目前蘋果西打2公升產線，維護已經完成，隨時可以生產，只要食藥署和桃園衛生局核准；王鎮民本來表示，29日下午五點以前就會有復工結果，但後來大飲主管表示，希望今年年底可復工。

通路供貨方面，王鎮民説，因之前有通路的費用和收款問題，今年6月策略性調整通路策略，更多以經銷商為主，若產能可以恢復正常，會慢慢恢復全通路銷售。

至於何時恢復到正常，他說，希望今年12月以前恢復正常，以過往大飲狀況來看，大型通路以往是佔營收60%，經銷商約40%，未來產能若恢復正常，也會是這樣的占比。

大飲29日股價收5.2元，下跌0.54元。

大飲董事長王鎮民今（29）日出席法說會。記者何秀玲／攝影
大飲董事長王鎮民今（29）日出席法說會。記者何秀玲／攝影
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蘋果西打營收

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