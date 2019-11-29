Mini LED概念股 亮起來

2019-11-29 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



Mini LED商機將爆發，野村證券昨（29）日出具報告預測，蘋果新一代iPad Pro和Macbook Pro有望採用Mini LED模組，帶動Mini LED加速成長；台灣概念股首選PCB大廠臻鼎-KY（4958）和高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY，受惠度將領先其他台廠。

野村最新報告，並點名市場看好的瑞儀、晶電等有望受惠，惟考量瑞儀能見度尚不足，評級維持「中立」。另一家美銀證券則在日前出具晶電報告，看好Mini LED帶動，將晶電目標價提高到43元。

野村表示，Mini LED背光模組近幾年已應用到高階筆電，由於產量不大，商機一直有限，但接下來蘋果新款12.9吋iPad Pro和16吋Macbook Pro有機會採用Mini LED，使Mini LED商機起飛。

目前蘋果預定明年第3季推出iPad Pro，第4季開賣Macbook Pro，野村認為，未來數個月內，蘋果會拍板供應鏈名單，初期兩款機種出貨約500萬-600萬台，並不算多，但蘋果帶動的漣漪效應可觀，其他品牌導入將引爆商機。

野村提到，蘋果導入Mini LED，可望推動12.9吋~16吋LCD成本增加60~90美元，12.9吋iPad Pro和16吋Macbook Pro售價則提高19%、11%，相較OLED機種，Mini LED還是有競爭力。

就廠商而言，外資估計，若每月要產出60萬個Mini LED單元，資本支出至少耗費6,400萬美元。

其中設備部分，半導體封裝設備大廠K&S和ASM太平洋的高速黏晶產品預期被廣泛使用，日本豐田合成（TG）主要供應蘋果LED產品，外包合作廠晶電可望受惠。

野村表示，蘋果Mini LED軟板，可能採用臻鼎和南韓永豐集團的PCB，兩家廠商都有受惠空間。背光模組廠相對較不確定，主因瑞儀理論上會先被蘋果考慮，但部分面板廠和EMS廠提供一站式服務，包括LGD或鴻海聯手GIS-KY，可能瓜分瑞儀訂單。

綜合基本面評估，野村優先喊進臻鼎、譜瑞兩大績優股；美銀則預期，一般型和小尺寸筆電模組需求成為晶電明年動能，目前晶電已在Mini LED有不錯學習曲線，對其今、明、後年每股純益（EPS）預估為負3.1元、負0.7元及0.7元。