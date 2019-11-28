聯發科搶先發表首款5G系統單晶片 外資目標價喊500元

2019-11-28 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



聯發科（2454）布局5G，近期動作頻頻，先是宣布攜手英特爾搶進筆電領域，更搶先競爭對手高通，發表首款旗艦級5G SoC（系統單晶片）天璣1000，多家外資最新報告喊買之外，更調高目標價上看500元，今（28）日股價持續走高，盤中漲幅逾2%。

聯發科天璣1000正式亮相，為高端旗艦智慧手機打造高速穩定的5G連接，是聯發科5G 晶片家族系列中首款5G單晶片，整合5G數據機，採用7奈米製程製造，支援多種全球最先進的技術，並針對性能進行全面提升，總經理陳冠州表示，首款搭載天璣1000的終端產品將在2020年第1季量產上市。

多家外資最新報告力挺聯發科，給予買進、加碼、優於大盤表現等評等，目標價則是喊上500元，5家外資目標價介於450~500元間；其中，亞系外資重申買進評等，目標價由482元調高到500元。

亞系外資認為，天璣1000主要鎖定中國大陸明年5G市場，預期將可同時支援SA(標準單獨)和NSA(非獨立)網絡，且支持2-CA（載波聚合）和雙模／SIM（4G+5G／5G+5G），在台積電7奈米的支持下，有助搶占更多大陸市場的市占率。

3家美系外資中分別給予加碼、買進評等，目標價分別上看 470元、480元、490元；美系外資表示，天璣1000預計今年12月量產，明年第1季可以看到搭配的終端產品，將有助明年第1季的營運，預估聯發科明年5G SoC平均銷售單價（ASP）約37美元，營收占比22%，明年出貨量約6,000套，主要鎖定人民幣3,500元左右的旗艦機。

美系外資同時肯定聯發科拓展非智慧手機市場的策略，與英特爾合作5G PC CPU解決方案，重申買進，目標價上看480元。另一家美系外資表示，天璣1000號稱比高通Snapdragon 855功能更強大，主要是以人民幣3,500元以上的旗艦智慧手機為目標市場，預計明年第1季終端產品上市，重申加碼評等，目標價上看490元。

歐系外資認為，天璣1000具更好的性能及功耗，且預估明年第2季將推出中階5G SoC，明年下半年推出更多主流解決方案，瞄準5G換機需求，重申優於大盤表現評等，目標價上看450元。