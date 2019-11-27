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友達、群創早盤強漲 法人：價格谷底可能已經過了

2019-11-27 11:59經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

面板類股今（27）日由「面板雙虎」友達（2409）及群創領軍，個個面色紅潤，展現上攻氣勢；其中，群創更是在午盤前成交量衝破20萬張，挾量大漲逾7%，友達也有接近5%漲幅。

法人認為，面板類股的群起反彈，主要反映11月面板報價開始止跌，顯示在各廠減產過後，供過於求幅度已有所收斂，「價格的谷底可能已經過了」。

為止住價格跌勢，韓廠三星顯示器（SDI）及樂金顯示器（LGD）相繼減產；友達也減少大尺寸面板產能，10月出貨量795萬片，月減23%；群創未減產。

據研調單位TrendForce光電研究（Witsview）於11月20日公布的資料，電視面板55吋及43吋，價格分別下跌1%及1.5%，32吋走穩；監視器27吋及23.6吋，分別出現0.4%及0.5%跌幅；筆電面板則全面止跌。

法人表示，從價格來看，減產後對供過於求有收斂現象，價格至少已經沒有再往下掉，整體來看是蠻好的訊號，短線上可望有激勵效果，接下來明年第1季狀況或將相對平穩。

明年來看，整體面板需求和供給成長率約落在7~8%，雖還是供過於求，但狀況可能不會再惡化，供給端要觀察陸廠10代線擴產速度，以及台廠產能何時上調，農曆年後狀況會比較明朗。

這波漲勢中，群創表現相對強勢，先前一度跌至5.76元近三年低點，今日盤中最高來到7.7元。

法人認為，正常來說，現在面板價格跌到現金成本之下，正常應要減產，但群創沒有，之前還接到來自三星的電視面板訂單，其策略值得關注；再者，群創做到電視整機，面板轉為其中一部分成本，毛利雖相對不高，但可望讓虧損幅度收斂。

電視面板群創友達

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