明年營運俏 伺服器概念股抗震

2019-11-26 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／即時報導



台股近日在月線以上震盪換手，市場資金輪動快速，英業達（2356）、勤誠等伺服器供應鏈，受惠於明年產業景氣可望復甦，吸引買盤進場卡位，股價姿態頗高，扮演盤面抗震指標。

研究機構統計，經1年庫存消化後，第4季全球伺服器出貨量將較上季略增，並擺脫年衰退窘境，預估明年出貨成長率約5%，2019年至2024年複合成長率達6.5%，加上美超微電腦加碼在台投資，法人預期相關伺服器供應鏈可望受惠。

以近期股價表現來看，雖然大盤面臨外資買盤縮手，以及內資高檔調節賣壓湧現，指數陷入盤整，市場資金由漲多的高基期股轉戰低基期個股，但英業達、緯穎、勤誠、嘉澤、博智、宏致等伺服器概念股都維持在所有均線以上，姿態頗高。

嘉澤第3季毛利率及獲利繳出亮麗成績單，加上除Intel Purley插槽可望成為明年成長動能，Intel新Whitley伺服器平台將升級連接器扣件（ILM）、伺服器CPU支援通道升級至8通道，以及AMD擴大市占率等，吸引法人買盤進駐，日前衝上317元天價。

緯穎受惠於DRAM價格下滑、議價能力提升，第3季毛利率及獲利優於預期，法人預估第4季營收可望季增將近三成幅度，主要由於大客戶的資料中心擴建，以及新ISP業者的貢獻；產業景氣復甦下，明年伺服器出貨量可再成長10%至15%。

韌體廠系微拜美中貿易戰開打，中國大陸伺服器廠商積極去美化，包括華為、新華三、浪潮等下半年起開始轉為採用系微的BIOS及BMC韌體，有利於明年市占率持續提升。