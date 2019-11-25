苦盡甘來！大裁7成員工到上市 旭暉抓住OLED商機

2019-11-25 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



2007年成軍，旭暉（6698）整整磨刀12年，總算在今（25）日掛牌上市，董事長趙勤孝憶起過往，直呼「真的很辛苦！」他說，當初他們希望以精密金屬遮罩（FMM）的乾式製程，取代當時主流濕式黃光製程，投入觸控面板生產，2009年產品成功開發，但無論質量、精度、成本等，無法跟主流技術抗衡，已燒光80%資金，一度面臨是否繼續走下去的抉擇。

觸控面板當時是熱門題目，旭暉直到2012年，董事會才決議放棄生產、著手轉型，全力發展精密蝕刻技術。趙勤孝說，當時大幅裁員70%以上，留下員工僅剩約40多人，三年間且戰且走，努力找尋適合的應用，2016年打進中國大陸OLED大廠供應鏈，成為其精密金屬遮罩主要合作夥伴，「至此，旭暉才終於乘風而起、開創新局！」

差點倒下到步入上市，趙勤孝說，當初成軍獲得義隆電、緯創等大咖投資，原本就以上市為目標，回顧今年，雖然原本計畫開發柔性面板封裝的遮罩，因跟韓國交易設備未談妥延後，不過整體算是符合預期，成長最多的就是6代線精密金屬遮罩（FMM）業務，尤其一般金屬遮罩（CMM）今年較去年出貨量成長一倍。

中國大陸OLED面板至今年上半年，市占率達7到8%，隨著其OLED產能持續擴增，2022年前都是成長趨勢。法人表示，中國大陸OLED面板新增產能預計還有11到12座6代線，也是其重點發展項目，且中國OLED手機面板預計未來可望在手機市占率達35%；旭暉主要業務跟著OLED面板，目標為跟上OLED成長幅度，樂觀看待旭暉未來幾年前景。

目前，旭暉生產基地除了台南廠，也在中國大陸上海市和黃石市設廠，今年已投產。旭暉表示，生產業務中心、蝕刻等前段製程以台南廠為主，中國大陸則以後段清洗、再生等服務為主，目前仍在持續增加產能，產能應足以因應未來兩到三年需求。

累計今年前三季，旭暉營收6.68億元，稅後純益1.86億元，每股純益（EPS）6.07元，獲利已超越去年全年，來到歷年新高。市場預期，旭暉明年可望有雙位數成長。

談及旭暉競爭力，趙勤孝指出，可從兩面向來看，其一為完整的產品線，可提供精密金屬遮罩、金屬遮罩使用後再生等，做到「一條龍」服務，目前還沒有公司能同時滿足這些產品服務。其次為效率，趙勤孝表示，旭暉主要競爭對手來自韓國，韓廠所有遮罩生產都在當地，運到中國大陸成本較貴，旭暉則在上海市跟黃石市都有生產基地，可以做到就地服務。

此外，趙勤孝也說，因2015年國內沒有任何OLED 6代線蒸鍍製程，目前技術和設備也都掌握在日廠及韓廠手中，因此，旭暉的設備跟技術都由團隊自行研發，整體營運成本相較韓國，有一定優勢。