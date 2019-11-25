旭暉上市迎蜜月行情 早盤強漲逾9%

2019-11-25 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



旭暉應材（6698）以精密蝕刻技術為核心，發展一般金屬遮罩（CMM）、精密金屬遮罩（FMM）等產品，把握中國大陸進軍OLED面板市場商機，近年營運表現亮眼，今年申請興櫃轉上市，今（25）日由董事長趙勤孝等高層，共同擊鼓宣布旭暉上市。旭暉以每股68元掛牌上市，開盤迎接蜜月行情，盤中最高漲至75.1元，午盤前漲幅逾9%。

旭暉2007年成軍，初期開發觸控面板，大股東包括義隆電（2458）、緯創（3231）等，2012年邁入轉型，更為現名旭暉應材，藉由精密蝕刻技術找尋應用，2015年相準中國大陸OLED（有機發光二極體）面板起飛，決定以OLED用金屬遮罩做為主要研發方向，花一年多時間打進陸廠OLED供應鏈，營運起飛。市場預期，旭暉明年可望有雙位數成長。

累計今年前三季，旭暉營收6.68億元，稅後純益1.86億元，每股純益（EPS）6.07元，獲利已超越去年全年，來到歷年新高。談及旭暉競爭力，趙勤孝指出，可從兩面向來看，其一為完整的產品線，可提供精密金屬遮罩、金屬遮罩使用後再生等，做到「一條龍」服務，目前還沒有公司能同時滿足這些產品服務。

其次為效率，趙勤孝表示，旭暉主要競爭對手來自韓國，韓廠所有遮罩生產都在當地，運到中國大陸成本較貴，旭暉則在上海市跟黃石市都有生產基地，可以做到就地服務。此外，因2015年國內沒有任何OLED 6代線蒸鍍製程，目前技術和設備也都掌握在日廠及韓廠手中，因此，旭暉的設備跟技術都由團隊自行研發，整體營運成本相較韓國，有一定優勢。