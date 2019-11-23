小金雞股價高 聯發科擬再賣匯頂股

2019-11-23 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／台北即時報導



晶片大廠聯發科於22日晚間公告，因為公司資金規劃，旗下匯發國際從12月16日起，到明年6月12日止，要再出售對匯頂持股，預計出售不超過其5％股本，交易數量不超過22,786,614單位，估計交易總金額可達人民幣48.17億元，約折合新台幣209.98億元。

上述交易估計是以匯頂11月21日收盤價人民幣211.4元，及1元人民幣對4.359元新台幣的匯率來計算。聯發科指出，出售匯頂股權的方式，包括以市場競價、大宗交易或協議轉讓等方式出售。

至於股權處分利益，因會計規定的緣故，對聯發科稅後淨利及每股盈餘並無影響，其它綜合損益約為新台幣172.14億元，其中約149.14億元已認列其它綜合損益未實現評價利益。

聯發科最早是於2011年投資匯頂，一開始的持股比例高達23.58%，後來匯頂於2016年10月在對岸上市，其掛牌價人民幣19.42元，掛牌後股價狂飆，但聯發科受限於1年閉鎖期限制，從2017年11月才開始陸續處分匯頂股權至今，已公告四波售股計畫。

即使這次售股完成，聯發科對匯頂，仍持有31,216,205股，持股比例約為6.85％，在匯發的帳面價值約新台幣272.9億元。聯發科提到，匯發將來如有出售匯頂股份相關事宜，仍應依當地相關法規辦理。

聯發科指出，如何實施上述售股計畫，將視市場情況、匯頂股價等因素而定，如有具體交易，將於處分計畫完成或上述交易期間屆滿後，依相關規定辦理後續公告事宜。