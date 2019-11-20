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晶電看好Mini LED背光訂單爆發 明年資本支出增至50億

2019-11-20 12:09經濟日報 記者張瑞益／即時報導

LED晶電（2448）表示，今年Mini LED的出貨已明顯加溫，市場在應用端也逐漸擴大，公司看好明年Mini LED市場的商機將進一步擴大，因此，公司將擴大明年的資本支出至50億元，備妥產能以迎接未來爆發的Mini LED相關商機。

晶電今年 Mini LED 已有包括穿戴式裝置、電視等客戶，各類機種均有嘗試導入，且從供應鏈情況來看，晶電認為，下游的應用端已逐漸成熟，今年下游客戶積極研發及導入之後，明年及後年市況將更為看好。

Mini LED目前主要兩大應用包括背光和顯示屏，在顯示屏的部分是由晶電提供RGB chip，轉投資元豐新科技搭配威天負責打件到模組，晶電表示，晶粒品質沒問題，主要在產品品質穩定度，明年 Mini LED RGB 顯示屏出貨，估將於第1季或第2季放量。

此外，在背光方面，預計客戶端對於Mini LED的需求將從穿戴裝置、10~20吋IT產品到電視。總計明年下半年背光用Mini LED將佔晶電藍光總產能二至三成。前段製程以既有磊晶機台去做調整因應，後段製程包括檢測／量測等等按照客戶計畫去擴充。

對於Mini LED的發展趨勢，晶電強調，各品牌都有規劃旗艦機種，但每個客戶的效果不同，這要由市場決定，根據客戶規劃，大約2021年才會放大量，2020年量可能還不大，但公司要在2020年第2季前把產能準備好，才能因應第3季到第4季客戶新產品上市。

晶電過去幾年資本支出較保守，過去二年晶電每年資本支出約25~30億元，但由於看好明年及後年包括VCSEL等新產品投資以及Mini LED晶粒研發，晶電估計明年資本支出保守預估至少50億元。

LED晶電

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