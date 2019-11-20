晶電看好Mini LED背光訂單爆發 明年資本支出增至50億

2019-11-20 12:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



LED廠晶電（2448）表示，今年Mini LED的出貨已明顯加溫，市場在應用端也逐漸擴大，公司看好明年Mini LED市場的商機將進一步擴大，因此，公司將擴大明年的資本支出至50億元，備妥產能以迎接未來爆發的Mini LED相關商機。

晶電今年 Mini LED 已有包括穿戴式裝置、電視等客戶，各類機種均有嘗試導入，且從供應鏈情況來看，晶電認為，下游的應用端已逐漸成熟，今年下游客戶積極研發及導入之後，明年及後年市況將更為看好。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Mini LED目前主要兩大應用包括背光和顯示屏，在顯示屏的部分是由晶電提供RGB chip，轉投資元豐新科技搭配威天負責打件到模組，晶電表示，晶粒品質沒問題，主要在產品品質穩定度，明年 Mini LED RGB 顯示屏出貨，估將於第1季或第2季放量。

此外，在背光方面，預計客戶端對於Mini LED的需求將從穿戴裝置、10~20吋IT產品到電視。總計明年下半年背光用Mini LED將佔晶電藍光總產能二至三成。前段製程以既有磊晶機台去做調整因應，後段製程包括檢測／量測等等按照客戶計畫去擴充。

對於Mini LED的發展趨勢，晶電強調，各品牌都有規劃旗艦機種，但每個客戶的效果不同，這要由市場決定，根據客戶規劃，大約2021年才會放大量，2020年量可能還不大，但公司要在2020年第2季前把產能準備好，才能因應第3季到第4季客戶新產品上市。

晶電過去幾年資本支出較保守，過去二年晶電每年資本支出約25~30億元，但由於看好明年及後年包括VCSEL等新產品投資以及Mini LED晶粒研發，晶電估計明年資本支出保守預估至少50億元。