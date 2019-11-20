毅嘉轉機態勢濃厚 股價可望從底部翻揚

2019-11-20 10:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂安涔 ／即時報導



毅嘉（2402）過去為手機鍵盤大廠，在觸控手機逐步取代鍵盤手機下，包含毅嘉、閎暉皆遭遇到非常大的產業逆風，公司積極轉型，目前鍵盤已佔公司營收30%以下，且主要以車用為主。

另外，在fine pitch趨勢之下，公司的軟板整合元件逐漸帶領公司走向獲利之路。第3季受惠車載新品出貨，單季毛利率創近年新高，第4季雖然消費性電子趨保守，但車載及光通等立積型產品穩定出貨，預估可延續第3季的獲利狀況，全年獲利將創2015年來新高，轉機態勢明顯，股價有從底部翻揚跡象。