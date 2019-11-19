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聯電與智原推22奈米基礎元件IP 搶攻新應用商機

2019-11-19 12:30經濟日報 記者張瑞益／即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）宣布，與集團旗下的ASIC設計服務商智原（3035），推出採用聯電22奈米製程的超低功耗（ULP）與超低漏電（ULL）製程基礎元件 IP 解決方案，智原表示，該基礎元件 IP 已成功通過矽驗證，可大幅降低晶片功耗，以滿足新一代的系統單晶片（SoC）設計需求。

聯電矽智財研發暨設計支援處處長林子惠表示，許多應用中，SoC 都需針對各種應用的節能解決方案，隨著智原在聯電 22 奈米可量產的特殊製程上，推出基礎元件 IP 解決方案，客戶可在聯電具競爭力的 22 奈米平台上，獲得包括 22ULP／ULL 全面設計支援。

智原科技研發協理簡丞星表示，透過與聯電的長期合作及豐富的 ASIC 經驗，為客戶提供聯電製程 IP 選用服務，藉由聯電 22 奈米技術，推出全新的邏輯元件庫和記憶體編譯器 IP，能夠協助客戶在成本優勢下，開發低功耗 SoC 以布局物聯網、人工智慧、通訊及多媒體等新興應用，以攫取商機。

除了推出新產品，對於營運展望，智原日前也表示，量產方面，除了智慧電錶延續上季出貨動能之外，網通及利基型產品也有不錯表現，5G相關產品下半年也已順利出貨，較不受季節性影響的利基型產品亦穩定出貨，這種以多樣化和客製化取勝的市場是智原的強項，而且許多是智原長期耕耘的優勢應用。

展望第四季，智原總經理王國雍表示，智原第四季營收若相較去年同期，預計還是衰退的，毛利率則可望維持第3季水準，將持續站穩逾50%大關；整體來說，智原今年營運和先前預期一樣，第四季NRE也有機會再挑戰歷史新高。

此外，王國雍也表示，在ASIC積極布局已經陸續開始發酵，主要優勢就是在於智原有客戶基礎、豐富的產品應用，智原的高階製程比重也明顯成長，智原第3季利基型應用比例已經有九成，也相較以往六成明顯拉升。

智原聯電

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