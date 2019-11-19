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晶電Q4營運維持水準 單季仍不易轉盈

2019-11-19 12:24經濟日報 記者張瑞益／即時報導

LED廠晶電（2448）今年第3季持續虧損，第4季以來市況及該公司營運均維持平穩，不過，在市場價格仍未沒有回升，再加上需求也沒有大幅加溫之下，市場法人估計，該公司第4季仍難擺脫虧損，整體營運要出現較明顯回升，市場估計約在明年第2季較為樂觀。

以近幾季的單季營運來看，晶電第3季稅後虧損8.52億元，較上季的虧損5.61億元明顯擴大，並較去年同期轉虧，今年第3季每股虧損0.79元，而這也也是晶電自去年第4季以來連續第4季的虧損。累計今年前三季稅後虧損約為25.23億元，每股虧損2.34元。

市場法人認為，以該公司第3季的營收表現、毛利率及單季虧損金額來看，進入第4季的10月營收，大致仍維持第3季水準，且目前已進入LED產業的淡季，估計未來二個月的單月營收並不易出現大幅拉升表現，另外，在市場產品價格也沒有回升訊號下，該公司第4季毛利率估計也不易有大幅變動，因此，市場法人預估，晶電第4季仍難以擺脫單季虧損表現。

展望明年第1季營運，晶電先前就表示，每年第1季的營運及出貨都會受到農曆春節假期因素影響，因此，目前看來，明年第1季營收可能較第4季持平到小幅滑落。此外，若以往年LED產業淡旺季循環觀察，晶電單季營運，最快自明年第2季才較有機會見到明顯提升。

雖然今年來營運表現平淡，不過，晶電第3季起採取優先去化庫存策略，產品毛利率已較第2季成長，由9.7%攀升至約12%，更重要的是，晶電的庫存水位已明顯下降，存貨金額由第2季的44億元，下降至第3季的約 37 億元，市場仍看好該公司營運體質調質，再加上明年新產品營運比重提升後，對營運具加分效果，近期投信法人持續在低檔布局，看好該公司中長期營運表現。

晶電營收

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