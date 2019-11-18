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NVIDIA新品助攻 微星第4季淡季不淡

2019-11-18 11:45經濟日報 記者吳凱中／即時報導

微星董事長徐祥 （本報系資料庫）
微星董事長徐祥 （本報系資料庫）
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電競大廠微星（2377）第三季財報不如預期，展望第四季，隨著NVIDIA（輝達）Geforce GTX 16系列Super上市，在新品效應加持下，法人預估，微星第四季可望維持旺季動能，營運表現可望淡季不淡。

NVIDIA於10月底發佈Geforce GTX 16系列Super新產品，包含GTX 1660/1650 Super 二款，分別於10月29日及11月22日開賣。由於兩款新顯卡定位入門款，以GTX 1660 Super 來看，售價為229美元（約新台幣近7千元），市場看好，由於價格極具競爭力，可望刺激第四季顯卡業者銷量。

微星先前釋出第四季受到中國大陸雙十一與美國耶誕節傳統旺季助攻下，加上intel（英特爾）與AMD（超微）均有新產品推出，本季營運可望維持在高檔水準。法人預估，微星在新品效應帶動下，可望推升第四季營運淡季不淡，僅較上季下滑5%。

微星第三季營收季增25.5%至328.14億元，營益率5.8%，季增0.6、年增0.7個百分點，稅後純益17.14億元，季增36.5%、年增13.8%，單季每股盈餘（EPS）為2.03元，優於今年第二季及去年同期成績。

值得一提的是，微星毛利率由第二季14%下滑至13.3%，表現不如預期。主因台幣小幅升值外，其他國家幣值亦不利於公司。微星原先預期去年第四季是毛利率低谷，進入今年起可望逐季往上，第三季交出優於第二季的水準。

顯卡產業去年經歷「加密貨幣礦災」，從去年第三季開始打銷庫存，造成業者普遍毛利率大幅跳水，以微星來看，去年第二季還有15.3%，到第三季就降至13.2%，直到今年上半年結束，微星庫存才回到正常水位。

累計微星今年前三季營收884.46億元，年減0.37%;毛利率13.4%，較去年同期減少1.3個百分點;營益率5.3%，年減1.5個百分點;稅後純益42.76億元，年減20.3%，前三季EPS為5.06元，不如去年同期6.35元。

微星毛利率

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