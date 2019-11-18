技嘉推七款新伺服器 第4季營運可望續強
2019-11-18 11:39
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
板卡大廠技嘉（2376）衝刺伺服器業務，今（18）日宣佈發表七款含最新G系列高速運算產品，瞄準人工智慧（AI）及深度學習領域，法人看好，技嘉第四季伺服器業務可望延續第三季強勢表現，單季營收相較去年同期可望雙位數成長。
技嘉G系列伺服器主要適用於人工智能運算和深度學習訓練、科學分析與仿真、VDI或影音串流等各式高速運算工作負載，今日推出的G系列高速運算伺服器，依照不同工作負載需求提供彈性、靈活與多元化的伺服器組合。
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技嘉第二代AMD EPYC 系列伺服器產品增加五款新伺服器，自今年8月份第二代AMD EPYC 處理器問市後，技嘉迄今已發表了28款伺服器，包括R系列標準機架式伺服器、邊緣運算伺服器、G系列高速運算伺服器和H系列高密度2U機身4節點伺服器產品。
除了AMD EPYC 伺服器之外，技嘉同時推出兩款全新第二代Intel Xeon 可擴充處理器伺服器，同樣鎖定影音串流的分析平台或其他人工智慧應用。
技嘉今年營運一大亮點就是伺服器，儘管上半年受到新興市場客戶拉貨遞延影響，第二季營收比重從兩成，小幅度個位數下滑，但第三季開始營運回溫，業績季增比率高達三成。
技嘉第三季回溫主要來自印度、俄羅斯及北美等客戶。展望第四季，法人預估，技嘉伺服器營運有望延續上季強勢表現，交出持續成長的成績，單季營收相較去年同期可望雙位數上揚。
技嘉伺服器業務2018年營收正式突破百億元大關，隨著5G或AIOT興起，今年年初已定調成長性將超過主板、顯卡。法人預期伺服器下半年營運將超過上半年，2019全年營收相較去年將有雙位數增長。
技嘉董事長葉培城日前指出，伺服器市場在整體應用擴大發展下，需求也持續成長，因此被技嘉視為近年主力推廣的業務，預期未來能保持一定程度增長。
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