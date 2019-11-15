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好市多台中二店悄悄動土 明年底完工營運

美隆電三大成長動能 明年業績將比今年好

2019-11-15 18:38經濟日報 記者張義宮／即時報導

音響大廠美隆電 (2477)明年在小米智慧音箱、美國客戶回流及新增，並在台灣、印尼廠相繼啟動，將是三大成長動能，預期業績將比今年來得好。

美隆電接獲小米智慧音箱的出貨量，今年約在30萬至40萬台，挹注毛利率增加5%，並去化及分攤管銷費用，帶動前三季獲利增長；雙方已洽商好明年訂單持續供應，成為美隆電有利的營運利基。

前三季美隆電合併稅後純益2.71億元，年增120.4%，每股純益 (EPS) 1.37元，是自2014年以來最佳成績，毛利率23.25%，相較去年同期增加3.8%。

美隆電今 (15)日舉行法說會，由董事長吳維忠主持。他表示，在台灣斥資20億元，設立全球最先進喇吧廠，年底完成產線建置，明年第1季至第2季之間投產，以美國政府機關採購、高階音響及車用音響為主。此外，洽商美系電動車廠的車用喇吧相當有機會，至少是一台車採用六顆喇吧，也有機會是八顆喇吧。

吳維忠說：「回台設立世界級最先進自動化組裝線，一條生產線將採用30幾個智能機械人，已獲得經濟部審議通過，對今後提升美隆電的競爭力助益甚大，今後將複製到大陸東莞、印尼廠。」

印尼廠方面，吳維忠指出，將投入2,000萬美元，相當於新台幣6億多元，兼具內外、外銷機能，產線包括木箱、塑膠、音響系統等，具有垂直整合的功效，看好印尼沒有缺工問題，工資又比東莞便宜25%，該廠鄰近日系汽車廠的豐田、本田及三菱汽車，對今後爭取日系車廠喇吧訂單，具有很高的潛力。

美隆電在大陸蘇州廠有22公頃，將逐步退出生產據點的機能，傾向處分，受惠鄰近高鐵、高速公路，預期將帶來可觀的處分利益。

美隆電今 (15)日舉行法說會，由董事長吳維忠(右二)主持。他表示，在台灣斥資2...
美隆電今 (15)日舉行法說會，由董事長吳維忠(右二)主持。他表示，在台灣斥資20億元，設立全球最先進喇吧廠，年底完成產線建置。記者張義宮／攝影
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