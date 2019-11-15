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網通標案、TWS助陣 瑞昱Q4營運淡季不淡

2019-11-15 09:39經濟日報 記者張家瑋／即時報導

瑞昱（2379）受惠於網通標案及無線藍芽晶片出貨暢旺，10月營收再創歷史次高紀錄，第4季營運維持旺季表現，今（15）日股價一度來到224.5元，漲幅1.35%。

瑞昱在第3季旺季過後，第4季為PC／NB、TV類產品淡季，然而在中國機上盒網通標案開出，新標案雖仍以802.11ac 規格為主，預估802.11ac占WiFi的營收比重將超過50%，Wi-Fi-6則在2020年開始貢獻營收，另外，拜全球無線藍芽耳機熱潮不減，瑞昱第2代無線藍芽晶片新品量產出貨暢旺，10月營收繳出亮麗成績，法人預料第4季營運將淡季不淡。

營收藍芽瑞昱

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