致新Q3營運佳 盤中股價勁揚逾3%
2019-11-14 09:49
經濟日報 記者張家瑋
／即時報導
致新（8081）受惠於中國面板新產能開出需求，第3季每股盈餘2.48元，獲利表現優於預期，今（14）日股價再度走強，盤中一度來到123.5元，漲幅3.34%。
致新加上併入類比科營收後，使得整體營收創新高，今年PC／NB穩定成長，面板則持續受惠於增加新產品線和中國面板廠產能開出，致新出貨量隨增加，展望第4季為傳統季節性調整淡季，預計各產品線微幅下滑，但因農曆年於2020年1月，客戶有提前拉貨跡象。
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因此，第4季營運表現有機會維持第3季榮景，2020年則受惠於中國去美化政策帶動，營運表現維持成長。
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