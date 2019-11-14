村田題材發酵 台嘉碩股價創15個月新高

相關新聞
旭隼上季EPS 7.7元 訂單躍增2019-11-13 23:41
敦吉上季EPS 1.36元 毛利率揚2019-11-13 23:41
敦泰上季EPS 0.29元 轉虧為盈2019-11-13 23:41
康舒吃補 每股純益1.8元2019-11-13 23:39
訊芯犀利 每股賺2.6元2019-11-13 23:39
漢唐 前三季賺一股本2019-11-13 23:38
業外收益助攻 貿聯上季EPS 4.48元2019-11-13 23:37
玉晶光 上季EPS 12.9元2019-11-13 23:37
廣達 Q3每股賺1.13元2019-11-13 23:33
國巨併基美 三外資加入「喊買」陣列2019-11-13 17:31
外資降評 臻鼎股價重挫2019-11-13 13:49
精測聚焦5G應用 明年營運看好2019-11-13 11:45
5G及去美化加持 矽力股價一躍上股后寶座2019-11-13 11:10
國巨500億收購美國基美 股價跳空漲停鎖死2019-11-13 09:26
美方分析師認為國巨併Kemet出的價碼很划算2019-11-13 09:20
5G主題發表會 27日登場2019-11-07 02:09
熱門文章
鴻海認購亞太電信私募100億元 參與5G頻譜競標2019-11-13 13:37
鴻海前三季每股賺4.87元 Q3淨利季增八成2019-11-13 15:11
鴻海今法說 行情小漏氣2019-11-13 13:49
鴻海破除毛三到四魔咒 喊毛利率衝10%2019-11-13 23:35
今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司2019-11-13 12:29
國巨併基美 三外資加入「喊買」陣列2019-11-13 17:31
鴻海 Q3獲利 飆增八成2019-11-14 00:14
台股多空激戰…外資終結22買 公股進場2019-11-13 23:33
鴻海訂毛利率高標 外資驚豔2019-11-14 00:13
鴻海法說會前股價走軟 和碩走強2019-11-13 11:43
瀚宇博 Q3獲利 增1.7倍2019-11-13 23:42
和泰股價創新高 金雞母和潤12月9日上市2019-11-13 16:57
國巨攻車電 外資喊買2019-11-13 22:49
和碩賣出部分立訊持股 處分利益6億元入袋2019-11-13 20:57
權值股熄火 台股開低走低下跌52點收11,4672019-11-13 13:48
併購題材 國巨、文曄跳空漲停2019-11-13 13:49
外資降評 臻鼎股價重挫2019-11-13 13:49
潤泰新 上季EPS 4.46元2019-11-13 23:42
亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%2019-11-13 12:02
宏達電Q3每股虧2.86元 連六季虧損2019-11-13 17:12
三王齊黑台股收跌52.54點 三大法人賣超55.6億2019-11-13 15:08
鴻海Q3三率三升 現金配息率至少四成2019-11-13 19:46
鴻海轉型攻三大技術 劉揚偉：3到5年毛利率達10%2019-11-13 20:37
麗豐-KY第三代接班 趙承佑任總經理2019-11-13 11:04
被動元件 族群一片紅2019-11-13 13:49
四非電黑馬 法人青睞2019-11-13 22:49
和潤將上市 承銷價53元2019-11-13 23:42
優於預期 華碩Q3賺贏上半年2019-11-13 23:33
照明彈 VS. 煙霧彈！美中貿易添變數 台股震盪2019-11-13 12:22
新遊戲助攻 橘子Q3獲利季增6590%2019-11-13 13:43
漢唐前三季EPS 10.67元 賺逾一個股本2019-11-13 16:17
鴻海砸百億認購私募力挺 亞太電飆漲停慶祝2019-11-13 16:02
國巨攻車電 外資喊買目標價最高380元2019-11-13 19:19
鴻海今法說會 前三季每股純益4.87元2019-11-13 15:30
玉晶光 上季EPS 12.9元2019-11-13 23:37
華碩Q3獲利三率三升 EPS 7.6元、近八季高點2019-11-13 15:36
康舒吃補 每股純益1.8元2019-11-13 23:39
南山人壽助攻 潤泰新前三季賺逾一個股本2019-11-13 19:20
鴻海砸百億元 認購亞太私募衝5G佈局2019-11-13 13:43
證交所攜國泰證 引進伊斯蘭資金2019-11-13 16:33
留言