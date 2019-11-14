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村田題材發酵 台嘉碩股價創15個月新高

2019-11-14 09:12經濟日報 記者呂安涔／即時報導

受惠於國際濾波器龍頭村田協議，台嘉碩（3221）股價明顯轉強，13日攻高收在25.4元，創下去年8月中美貿易戰回檔以來的最高點，近兩日價量控制得宜，法人預估不排除挑戰去年高點33.1元。

根據村田的協議，台嘉碩將直接接手幫村田代工的客戶，包含車用、工業、醫療等，屆時毛利率將近一步提升，此外，村田正開始幫台嘉碩轉介歐美日大客戶，未來台嘉碩訂單將進一步擴大。

法人預估，5G應用中最大的成長來自濾波器，台嘉碩在手機及非手機濾波器皆有大斬獲，有機會一舉重現2000年的榮景。

手機貿易戰

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