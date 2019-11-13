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凱崴Q3每股賺0.27元 因應5G新增電測製程

2019-11-13 18:44經濟日報 記者尹慧中／台北即時報導

凱崴電子（5498）公布財報顯示，第3季稅後淨利0.47億元，相較去年同期成長44.3%，更較第二季大幅成長，單季每股稅後純益0.27元，優於去年同期0.19元。同時，凱崴電子表示，因應5G新增電測製程。

凱崴電子累計至第三季稅後淨利0.46億元，每股純益0.26元。凱崴電子指出，主要成長的動能分別來自在鑽針方面，針對高頻基板及金屬鍍膜所相對應的微鑽產品增加出貨外；在鐳射鑽孔、機械鑽孔及成型加工製程，也因主要客戶華通、欣興、南亞、景碩及敬鵬等大廠訂單挹注，成為該季獲利的主要來源。

凱崴電子提到，為了更進一步提供客戶印刷電路板乾製程的專業整合服務，也再新增了電性測試製程，由於5G及其衍生的產品對於信賴性的要求極高，故各大廠對於四線式電性測試製程之需求呈現供不應求的狀況。

凱崴電子強調，公司適時切入測試領域，在成為印刷電路板乾製程的領導廠商又往前跨出了重要的一步，隨著各項佈局逐漸成熟，亦將陸續反映在未來的獲利中。

凱崴電子提到，在江蘇昆山舊廠動遷方面，因已開始陸續進行產線的搬遷，故隨著搬遷的計劃及進度依規定逐步認列搬遷利益，除了在本業方面已逐漸完成佈署，再加上舊廠動遷的利益亦將逐步實現，營運前景可期。

印刷電路板5G

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