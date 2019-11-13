親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

迪士尼的轉變：從女人為難女人到姐妹情誼

馬英九批蔡不配談民主 謙卑說是「令人噴飯的笑話」

康舒前三季EPS 2.85元

2019-11-13 16:33經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

電源大廠康舒科技（6282）公布第3季稅後純益9.3億元，季增86%，每股純益（EPS）1.8元，累計今年前三季稅後純益14.74億元，年增55%，每股純益2.85元。

康舒表示，第3季獲利包含認列部份東莞出售土地利益，扣除相關成本稅賦後計8.56億元，今年累計已認列利益14.17億，有關2017年8月9日公告為活化資產處分康舒電子（東莞）部份閒置土地及建物一案，已於9月底全部處分完畢。

另外，6月28日淡水廠區之火災，於第3季增列損失0.5億元，累計認列1.9億元，帳列營業外其他損失項下。

康舒強調，公司所有財產均有足額保險，由於理賠涉及災害鑑定及災後重建作業持續進行中，保險公司依據初步鑑定資料綜合評估後，確定可獲取理賠收入至少1.4億元，已帳列第3季營業外其他收入項下，後續理賠收入則待確定可收取時認列。

另外，第3季營業費用較第2季增加，主因亦為淡水廠區災後復原作業所致，將持續與保險公司商討部份費用可列入保險理賠範圍。

康舒為降低中美貿易戰風險及配合客戶要求，且秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，將著手擴建淡水總部廠區，預計於2020年1月開始興建，2022年第1季完工投產；屆時將全面導入智慧化生產線，大幅貢獻營收及獲利水準。

另外，關於淡水廠區日前受火災影響的產能已陸續補回，而原本的舊廠區也計畫在前述的新廠區投產後，拆除重建，預計可在2024年投入量產。

康舒表示，由於消費性電源業績明顯增長，終端應用面如智慧家庭、電競、IoT、監控系統電源等，日益擴大﹔工業用電源則因為邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據應用普及化以及快速成長，大幅帶動市場規模與客戶訂單需求。

康舒近年除電源本業外，綠電版圖斬獲亦多，除佈局太陽能電廠，還爭取到台電智慧電表標案，且與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統。

康舒理賠EPS

相關新聞

外資降評 臻鼎股價重挫

2019-11-13 13:49

精測聚焦5G應用 明年營運看好

2019-11-13 11:45

5G及去美化加持 矽力股價一躍上股后寶座

2019-11-13 11:10

國巨500億收購美國基美 股價跳空漲停鎖死

2019-11-13 09:26

美方分析師認為國巨併Kemet出的價碼很划算

2019-11-13 09:20

和碩營收 拚連六年破兆

2019-11-13 00:24

國巨併美商 大摩看好四個效益

2019-11-12 23:40

英業達上季每股純益0.3元 匯損拖累

2019-11-12 23:27

緯創上季每股純益0.61元 出貨喊衝

2019-11-12 23:27

禾聯碩 前三季賺 近 一股本

2019-11-12 23:24

智邦每股純益6.97元 跳增近八成

2019-11-12 23:24

宏達電VR樂園 強攻海外

2019-11-12 23:23

動力每股純益1.94元 毛利率衝

2019-11-12 23:22

嘉澤 Q3每股賺7.15元

2019-11-12 23:22

臻鼎淨利 季增1.7倍

2019-11-12 23:22

童子賢：本季是旺季尾巴 今年業績不輸去年

2019-11-12 14:36

動力-KYQ3報喜 獲利年增643.3%

2019-11-12 14:22

5G主題發表會 27日登場

2019-11-07 02:09
看更多

熱門文章

29年前最高點時的績優股抱到今天 這三檔漲最猛

2019-11-13 10:07

鴻海三利多 外資押寶

2019-11-12 23:35

鴻海認購亞太電信私募100億元 參與5G頻譜競標

2019-11-13 13:37

鴻海前三季每股賺4.87元 Q3淨利季增八成

2019-11-13 15:11

台積Q3配息2.5元 明年發放

2019-11-12 23:35

鴻海今法說 行情小漏氣

2019-11-13 13:49

無線耳機類股 強彈

2019-11-12 23:28

今年前三季賺贏去年一整年 三大法人搶先卡位這些公司

2019-11-13 12:29

季報轉機族群 吸睛

2019-11-12 23:28

大聯大敵意併購 文曄漲停鎖死、逾99萬張排隊買

2019-11-13 10:28

欣興前三季每股賺1.5元 Q3淨利創八年同期新高

2019-11-12 20:10

鴻海法說會前股價走軟 和碩走強

2019-11-13 11:43

禾聯碩前三季EPS 9.32元 全年獲利稱霸上市家電五雄

2019-11-12 21:54

外資連22買台股 最愛的鴻海大漲24.8%

2019-11-12 22:18

國巨500億收購美國基美 股價跳空漲停鎖死

2019-11-13 09:26

亞系外資降評 臻鼎-KY股價重挫逾8%

2019-11-13 12:02

權值股熄火 台股開低走低下跌52點收11,467

2019-11-13 13:48

大聯大擬公開收購文曄3成股權 無意影響經營

2019-11-12 19:17

賴憲政：ETN兩優勢 市場新寵

2019-11-12 23:43

上銀 單季純益 減77%

2019-11-12 23:35

嘉澤 Q3每股賺7.15元

2019-11-12 23:22

麗豐-KY第三代接班 趙承佑任總經理

2019-11-13 11:04

美方分析師認為國巨併Kemet出的價碼很划算

2019-11-13 09:20

宏全 每股賺4.16元

2019-11-12 23:27

緯創第3季稅後純益為17.22億元 季增37.5%

2019-11-13 07:17

照明彈 VS. 煙霧彈！美中貿易添變數 台股震盪

2019-11-13 12:22

緯創上季每股純益0.61元 出貨喊衝

2019-11-12 23:27

智邦每股純益6.97元 跳增近八成

2019-11-12 23:24

神盾前三季每股純益9.65元 Q4出貨放緩

2019-11-12 23:25

三王齊黑台股收跌52.54點 三大法人賣超55.6億

2019-11-13 15:08

併購題材 國巨、文曄跳空漲停

2019-11-13 13:49

國巨收購基美 陳泰銘：營收倍增獲利增8成

2019-11-12 19:17

華通、和碩 認購耀眼

2019-11-12 23:31

鴻海今法說會 前三季每股純益4.87元

2019-11-13 15:30

鴻海法說會關注六面向 早盤跌破90元關卡

2019-11-13 10:23

中美晶第3季每股賺2.76元 擬6個月配息一次

2019-11-12 18:27

嘉澤第三季稅後純益7.15億元 創單季新高

2019-11-12 22:42

欣興、台表科 四檔放閃

2019-11-12 23:31

鴻海砸百億元 認購亞太私募衝5G佈局

2019-11-13 13:43

全民權證／鴻海 挑價內外5%

2019-11-12 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top