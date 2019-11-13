康舒前三季EPS 2.85元

2019-11-13 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ／即時報導



電源大廠康舒科技（6282）公布第3季稅後純益9.3億元，季增86%，每股純益（EPS）1.8元，累計今年前三季稅後純益14.74億元，年增55%，每股純益2.85元。

康舒表示，第3季獲利包含認列部份東莞出售土地利益，扣除相關成本稅賦後計8.56億元，今年累計已認列利益14.17億，有關2017年8月9日公告為活化資產處分康舒電子（東莞）部份閒置土地及建物一案，已於9月底全部處分完畢。

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另外，6月28日淡水廠區之火災，於第3季增列損失0.5億元，累計認列1.9億元，帳列營業外其他損失項下。

康舒強調，公司所有財產均有足額保險，由於理賠涉及災害鑑定及災後重建作業持續進行中，保險公司依據初步鑑定資料綜合評估後，確定可獲取理賠收入至少1.4億元，已帳列第3季營業外其他收入項下，後續理賠收入則待確定可收取時認列。

另外，第3季營業費用較第2季增加，主因亦為淡水廠區災後復原作業所致，將持續與保險公司商討部份費用可列入保險理賠範圍。

康舒為降低中美貿易戰風險及配合客戶要求，且秉持根留台灣、佈局全球的企業策略，將著手擴建淡水總部廠區，預計於2020年1月開始興建，2022年第1季完工投產；屆時將全面導入智慧化生產線，大幅貢獻營收及獲利水準。

另外，關於淡水廠區日前受火災影響的產能已陸續補回，而原本的舊廠區也計畫在前述的新廠區投產後，拆除重建，預計可在2024年投入量產。

康舒表示，由於消費性電源業績明顯增長，終端應用面如智慧家庭、電競、IoT、監控系統電源等，日益擴大﹔工業用電源則因為邊緣運算、雲端資料中心、人工智慧與大數據應用普及化以及快速成長，大幅帶動市場規模與客戶訂單需求。

康舒近年除電源本業外，綠電版圖斬獲亦多，除佈局太陽能電廠，還爭取到台電智慧電表標案，且與知名電動機車廠合作切入換電站的電源管理系統。