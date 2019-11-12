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英業達三大產品線 2020持續成長

2019-11-12 22:26經濟日報 記者陳昱翔蕭君暉/台北即時報導

英業達今日公布2019第3季稅後純益10.64億元，季減22.05%，年減32.31%，近十季低點，獲利衰退主要是匯損與產能調整的影響，第3季每股純益(EPS)為0.3元，展望第4季，營收與營業利益將與第3季持平或接近，2020年筆電、伺服器與智慧裝置三大產品線，將持續成長。

英業達2019第3季營運持穩，營收 1287.08 億元，季增 0.71%，年減 8.76%，毛利率 4.67%，季增 0.59 個百分點，年減 0.07 個百分點，第3季營業利益達18.83億元，季增48.50%，年減27%，但因為第3季進行產能移轉，加上人民幣與捷克幣匯兌損失達6.15億元，使得第3季稅後純益較第2季衰退。

展望2019第4季，英業達總經理巫永財表示，營收可望與第3季持平，營業利益將與第3季很接近，目前看來，PC產品接單狀況不錯，尤其客戶端高單價PC產品賣得很好，至於伺服器第4季會較疲軟一點，因為客戶的會計年度是在10月結束，使得11、12月伺服器出貨會較軟一點，智慧裝置也是進入出貨旺季。

展望2020年，巫永財說，預期PC與伺服器將是高幅度成長，伺服器明年整體成長率為4%至6%，英業達不低於平均成長率，因為全球七大雲端服務供應商(CSP)，英業達市占率達三成，全球三大伺服器品牌(戴爾、惠普與聯想)，英業達市占率達40%，加上5G伺服器也出貨電信營運商，使得明年伺服器展望看好。

至於2020年筆電展望，他說，一定會成長，因為在既有客戶方面有新的產品類別進來，雖然PC整體市場出貨量是持平，但因為英業達的高單價產品有成長，會提升平均出貨單價，帶動營收增長。

在智慧裝置方面，英華達總經理何代水表示，2019年營運是持平或小增，上下半年比重是4:6，第3季與第4季的表現還不錯，2020年不論是在智慧音箱、穿戴裝置、智慧家庭裝置，以及5G的模組或裝置，該公司都希望有更好的成績。

在產能移轉方面，巫永財說，伺服器與筆電產能均已就定位，不會再受到美中貿易戰的影響。何代水也說，智慧裝置產品在2019年1月時，就把受到關稅影響的產品，移到馬來西亞生產，該公司已展開全球分散式布局，包括上海、南昌、台北與馬來西亞，一切都已準備就緒。

英業達

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