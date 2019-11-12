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緯創第3季獲利季增37.5% EPS 0.61元

2019-11-12 19:06經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

緯創（3231）受惠電子消費旺季，帶動第三季稅後純益來到17.22億元，較上季增長37.5%，單季每股盈餘（EPS）0.61元，優於上季及去年第二季0.44元。

緯創今（12）日召開董事會，會中通過今年第三季財報。第三季合併營收達2,162.90億元，營業淨利為33.45億元，稅前淨利為31.49億元，稅後淨利為17.22億元，季增37.5%、年增38.8%，每股盈餘為0.61元，優於第二季0.44元及比去年第三季0.44元。

緯創前三季合併營收達6,280.43億元，營業淨利為83.18億元，稅前淨利為78.81億元，稅後淨利為39.63億元，每股盈餘為1.40元。

緯創營收

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