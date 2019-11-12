AirPods Pro熱賣 TWS概念股點火強彈
2019-11-12 17:21
經濟日報 記者盧宏奇
／即時報導
外資連續買超穩住多頭信心，台股今（12）日反彈重登10日線，蘋果AirPods Pro傳出全球大缺貨，再度炒熱真無線藍牙耳機（TWS）概念股，包括華通（2313）等個股同步強彈，匯聚盤面人氣。
美股不畏美中貿易磋商變數，持續高檔整理，亞股經歷11日震撼教育後，今日普遍回神，台股受惠於外資買盤持續挹注，由台積電、鴻海、大型金控領軍反攻，終場上漲93點收11,520點，站回10日線，成交值縮至1,187億元。
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櫃買指數長黑摜破月線後，今日出現多頭抵抗，包括散熱、銅箔基板、ABF載板族群，以及具有陸廠去美化概念的IC設計股，表現最為整齊；橫空出世的AirPods Pro一問世就缺貨，也激勵TWS概念股同步轉強。
台新投顧表示，AirPods Pro最大亮點為Adaptive EQ主動降噪，耳機柄搭配觸控功能，可用來接聽電話、調整音樂曲目、啟動降噪功能，包括無線充電盒軸承廠新日興、組裝廠英業達、軟板供應商臻鼎-KY，以及SiP硬版供應商南電、景碩等個股後市可持續留意。
AirPods Pro拉升高階TWS產品規格及功能，市場普遍看好未來可望有效區分為高、中、低階產品，明年TWS市場需求更加看俏，最為強勢的華通、笙科拉出連三紅走勢，矽創、興能高、原相、致伸等則是強彈重新站回月線或季線關卡。
法人認為，台股經過短線修正後，今日開始出現止跌反彈，低持股投資人可擇股短線價差操作，高持股投資人應先汰弱留強，盤面優先關注營運展望樂觀，且股價經過整理轉強，或經過修正守住前低出現反彈個股。
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