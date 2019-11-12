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英業達旺季不旺 獲利季減兩成

2019-11-12 15:06經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

英業達（2356）第三季「旺季不旺」，稅後純益10.64億元，較上季衰退22.1%，也比去年同期下滑，單季每股盈餘（EPS）為0.3元，表現不如預期。

英業達第三季營收1,287.08億元，季增1%、年減9%。毛利率4.7%，季增0.6個百分點，與去年同期持平。營益率1.5%，季增0.5個百分點，年減0.3個百分點。稅後純益10.64億元，季減22.1%，年減32.3%，每股盈餘為0.3元，不如今年第二季0.38元，不如去年同期0.44元。

英業達前三季營收3,713.75億元，與去年持平。毛利率4.5%，較去年同期減少0.4個百分點。營益率1.2%，年減0.5個百分點。稅後純益41.25億元，年減18.8%。每股盈餘1.15元，遜於去年同期1.42元。

英業達毛利率

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