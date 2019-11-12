英業達旺季不旺 獲利季減兩成
2019-11-12 15:06
經濟日報 記者吳凱中
／台北即時報導
英業達（2356）第三季「旺季不旺」，稅後純益10.64億元，較上季衰退22.1%，也比去年同期下滑，單季每股盈餘（EPS）為0.3元，表現不如預期。
英業達第三季營收1,287.08億元，季增1%、年減9%。毛利率4.7%，季增0.6個百分點，與去年同期持平。營益率1.5%，季增0.5個百分點，年減0.3個百分點。稅後純益10.64億元，季減22.1%，年減32.3%，每股盈餘為0.3元，不如今年第二季0.38元，不如去年同期0.44元。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
英業達前三季營收3,713.75億元，與去年持平。毛利率4.5%，較去年同期減少0.4個百分點。營益率1.2%，年減0.5個百分點。稅後純益41.25億元，年減18.8%。每股盈餘1.15元，遜於去年同期1.42元。
留言