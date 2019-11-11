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全國電前三季EPS 3.76元 獲利為上市3C通路最優

2019-11-11 18:45經濟日報 記者張義宮／即時報導

全國電 (6281)公布前三季稅後純益3.73億元，每股純益(EPS) 3.76元，獲利為上市3C通路最優。全國電獲利來源為新增的中大型門市Digital City(簡稱DC店)持續展店，年底可達13家，明年突破20家，助益營收逐年成長動能。法人推出，今年全國電營收將可超過去年的163億元，挑戰175億元新高。

全國電前三季營收138.41億元，稅後純益3.73億元，年減3.9%，EPS為3.76元；第3季營收49.2億元，季減1.5%，年增18%，稅後純益1.07億元，季減31.5%，年增25.7%，EPS為1.07元。第3季獲利相較第2季減少，主因為第2季是空調及夏季商品的年度旺季。

全國電總經理林政勳強調，以顧客為核心，線上購物服務自本月7日正式啟動，更完整了消費者多元消費旅程的需求，線上購物並將結合線下門市的專業服務及安裝團隊資源，提供給消費者專業、安心的購物體驗，成為最有溫度的線上購物。

此次全國電線上購物擁有線下超過一千多位的3C達人提供專業服務，當消費者在線上購買家電之後，門市人員會親自連繫購買人，確認商品尺寸、安裝運送細節及溫馨提醒，並由實體安裝團隊完成安裝服務，讓消費者同時擁有線上購物的便利舒適，也能享受到安心完整的線下足感心服務。

林政勳表示，營運策略拚雙品牌策略，目前全台已有11間Digital City門市，最近還有二家要新開，至今年底可達13間，明年向20家亦或超過的目標邁進。

至於傳統的300家傳統門市，則積極打造成為二代店，已經有50家門市改裝，包括貨架陳列、賣場氛圍都重新設計，未來希望把全台300多家全國電子門市全面升級為二代店。

他強調，近幾年積極強化實體服務，將既有的傳統門市改裝成為二代店，提供舒適且便利的購物環境給消費者，加上提供與眾不同的體驗為品牌的DC店，形成雙品牌滿足多元客層對於3C家電的需求及服務，搭配線上購物的全新展開更完整了消費者的體驗旅程，以消費者需求為核心，逐步具體實現新零售服務。

全國電子營收3C

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