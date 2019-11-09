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福州羽賽／戴資穎四強退賽 仍有機會重返球后

立凱前十個月營收3.6億元 年成長1.7倍

2019-11-09 14:46經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭業者立凱-KY（5227）公告10月營收1,015萬元，較去年同期成長154.04％；累計1~10月營收3.6億元，較去年同期成長169.11％。

立凱-KY表示，公司維持成長態勢，以高性價比的正極材料，陸續攻佔汽車啟停電池與儲能電池國際客戶，今年客戶小量試產到一段落又邁入傳統淡季，明年可望進入正式量產，搭上鋰鐵電池取代鉛酸電池的產業大趨勢。

鋰電池具有能量密度高、循環壽命長、充放電速率快等特性，磷酸鐵鋰電池更具有安全性高的優點，適合用於大型儲能系統。

尤其近年鋰鐵電池價格與鉛酸電池價格差距縮小，鋰鐵電池取代鉛酸電池已符合公用事業成本考量，隨著全球各國發展綠色能源的潮流下，日韓等國際儲能電池供應大廠，均已做出決策轉向以鋰鐵電池為主。

立凱電可產出保固10年的磷酸鐵鋰電池正極材料，是國際上少數擁有專利的供應商，轉型布局汽車啟停電池與大型儲能電池，並獲得國際大廠青睞合作，已打開國際知名度，在鋰鐵電池取代鉛酸電池比例快速拉高之下，公司樂觀看待明年啟動產品的全球市佔率在未來可持續提升，居領先地位。

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