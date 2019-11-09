台積10月業績 歷史次高
2019-11-09 00:39
經濟日報 記者李孟珊
／台北報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（8）日公布10月營收1,060.4億元，創單月歷史次高。受惠蘋果新機iPhone11需求熱絡，拉貨力道強勁，加上高速運算動能續強，營收站穩千億元之上，月增3.8%，年增4.4%。
智慧手機與高效運算需求強勁，台積電7奈米製程出貨暢旺，成為推升10月營收攀高的主要動力。台積電10月營收續站穩千億元之上，累計今年前十個月營收達8,587.88億元，年增1.8%。
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台積電看好第4季營收將首度突破100億美元大關，達102億至103億美元，較第3季再增加8.5%~9.6%，中位數為9%，續創歷史新高紀錄，毛利率估48%~50%，營益率37%~39%，雙率均較第3季成長。7奈米製程順利推進，雙率在第4季向長期目標毛利率50%、營益率39%邁進。
若以1美元兌換新台幣30.6元計算，台積電第4季新台幣營收約達3,121億至3,151億元，可望改寫第3季單季歷史新高紀錄；今年新台幣營收估可達1兆648億元至1兆678億元，年增3.2~3.5%，符合先前預期的持平至成長5％。
台積電總裁魏哲家指出，第4季各應用平台都會成長，手機動能最強勁，高速運算受惠GPU、虛擬貨幣等需求推升，營收也可望大幅成長，汽車電子也將維持成長，惟物聯網第3季營收基期高，估第4季營收將會下降。
因應5G進展快速，台積電擴大投資7奈米與5奈米製程，今年資本支出將達140億至150億美元規模，也是史上新高，明年將維持與今年相當水準。
法人看好台積電製程技術領先優勢可望發酵，未來幾年營運成長可期，晶圓代工龍頭地位穩固。
不過MSCI半年度調整結果昨天出爐，台積電權重被下調0.2個百分點，調降最多，調降後權重為36.15%，影響台積電股價疲軟，終場收305.5元，跌3.5元。
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