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面板報價看跌 業者不易轉盈

2019-11-09 01:29經濟日報 記者周克威／台北報導

面板11月上旬包括電視、監視器報價下跌，筆電持平；法人機構指出，展望第4季，受市場供過於求影響，面板報價下跌壓力仍大，預估國內面板廠本業將無法轉虧為盈。

分析師指出，雖10月面板報價因中韓面板廠減產，以及歐美年底促銷季、中國雙11及元春備貨需求止跌，不過11~12月面板報價下跌壓力仍大，主因在於電視、個人電腦、手機等終端應用需求疲弱，加上品牌廠、通路上半年因應美中貿易戰提前拉貨，下半年須去化庫存，以及中國面板廠大尺寸新產能陸續開出。

LGD第3季營收5.82兆韓元，季增8.76%，主要係小尺寸產品線出貨暢旺帶動。分析師認為，面板市場中長期供過於求狀況尚不易明顯改善，預估台廠第4季本業均無法轉虧為盈。

面板電視

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