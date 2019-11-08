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大聯大10月合併營收487.2億元 月增1.9％

2019-11-08 20:58經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

半導體通路大廠大聯大於8日公布10月業績，由於核心產品3C等領域穩健成長，CPU出貨暢旺，5G相關零組件開始出貨，供應鏈庫存水準恢復正常，其10月合併營收達487.2億元，月增1.9％，年增8.7％。

大聯大前10月累計合併營收為4,305.5億元，較去年同期減少6%。

外界關注德儀可能於明年底終止大聯大的代理權，但大聯大日前於法說會強調，若此事真的發生，估計明後年大家可能感受不到對該公司有太大變化，包括營收、獲利與股息發放等，應該都不會受到相關事件影響。

大聯大營收

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