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邑錡前三季每股純益1.38元 逼近去年全年獲利

2019-11-08 20:48經濟日報 記者劉芳妙／台北即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）今日公布第3季稅後純益391萬元，季減79%，每股純益0.18元，不如預期，主要受業外匯兌損失及管銷費用較高所致，今年前三季稅後純益3,062萬元，年增46%，每股純益1.38元。

邑錡上季營收季減23%，主要因ODM客戶處於新舊產品交替，OBM營收占比拉高，單季毛利率仍維持「3字頭」水準。

邑錡日前公布10月合併營收3,318萬元，由於創新ODM客戶正值新舊產品交替、影響整體出貨，月減30%，年減28.5％。累計前十月合併營收5.18億元，年成長29.5％。

邑錡強調，本季來自OBM營收占比仍持續提升，持續完善Brinno品牌在全球銷售市場布局，除持續深耕建築工程應用，並積極研發新機種以開拓多元創意商用，且優化行銷內容以利各區經銷商同步行銷布局，伴隨年底消費旺季，有望帶動Brinno品牌產品出貨量持續增加。

邑錡今年前三季自有品牌OBM業務銷售較去年同期成長23％，估計全年OBM營收占比有望站上30%。

邑錡的創新ODM業務除了原有教育市場大客戶之外，經過多年努力，第二家億元級的客戶將邑錡產品應用於重卡貨車的監控系統，也在今年順利出貨，成為前三季營收成長動能。

另一方面，邑錡規劃本季導入自行研發的縮時攝影IC設計晶片於自創品牌Brinno上，初期將以低階入門產品為主，明年第1、2季將分批導入中階及高階產品應用上，法人分析，這將有助於降低生產成本、縮短新品研發時程，更大幅提高產品競爭門檻。

邑錡營收ODM

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