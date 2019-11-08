鋐寶獲利衰88% 明年拓展新產品及新市場

2019-11-08 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



仁寶旗下網通廠鋐寶科技（6674）8日舉行法說會，鋐寶表示今年受到大客戶進行併購計畫，影響訂單表現，新產品DOCSIS 3.1出貨遞延，影響前3季營運表現，展望明年，大客戶延續DOCSIS 3.0跟3.1新產品訂單出貨，布局5G及WiFi 6產品開始出貨，也跨足北美及南美市場，明年可望比今年好。

鋐寶今日上漲0.2元，收30.1元。鋐寶成立以來鎖定有線電視（MSO）市場，歐洲前幾大MSO運營商都是長期合作客戶，在歐洲市場市占率高達四成，全球市占率約10%，產品包含智慧有線電視閘道器（Smart Cable Gateway）、無線Extender、UHD IP STB、智慧家庭終端設備。

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今年以來鋐寶營運遇逆風，第3季僅損益兩平，累計前3季營收22.82億元，稅後純益1,900萬元，年減88%，每股稅後純益0.28元。

鋐寶總經理王昱賀表示，今年受到客戶合併案，遞延訂單影響，加上DOCSIS 3.1出貨遞延，現在主要客戶合併案已經被核准，未來將持續出貨DOCSIS 3.0延續跟3.1新產品，

王昱賀表示，積極拓展5G及WiFi 6產品線，目前5G FWA產品已經積極研發中，WiFi 6與客戶測試中，看好未來5G跟WiFi 6是相輔相成，一個主外一個主內，預期明年開始出貨可望貢獻營收。

此外，鋐寶也積極拓展新市場、新客戶，降低歐洲市場及單一客戶貢獻營收比重，王昱賀表示，積極跟原本客戶合作，拓展中南美洲市場，南美鎖定巴西市場開始出貨，北美部分也跟加拿大業者合作，明年上半年可望開始出貨。