群創第3季稅後淨損38.88億元 連四季虧損

2019-11-08 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



面板雙虎的群創 (3481)今(8)日公布第3季財報，稅後淨損38.88 億元，較去年同期盈餘轉為虧損，已連續四季虧損，每股稅後淨損0.39元，為今年以來單季最慘，虧損並擴大創近三年半新低；累計前三季虧逾百億元，展望第4季，群創表示，大尺寸面板價格回溫、整機出貨進入高峰，第4季營運將逐月好轉，但全年虧損恐難避免。

在中國大陸10.5代廠持續開出產能，全球面板供過於求陰霾罩頂，造成價格滑落，導至面板處虧損的關鍵主因；面板報價在第3季跌幅超過預期，致使雙虎的友達、群創虧損均較前一季擴大；友達前三季虧損近103億元、群創虧損近109億元，雙虎合計虧損超過200億元，是近七來最最慘的一年。

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群創並公布10月營收為220.15億元，月減1.4%，年減11.6%，大尺寸合併出貨量共計1,041萬片，月增2.1%；中小尺寸合併出貨量共計2,196萬片，月增3.6%。累計前10月為2084.08億元，年減10.1%。

群創表示，第3季整體出貨面積705萬平方公尺，較第2季減少2.9%，也比去年同期下降15.7%，虧損擴大主要是苦於大尺寸面板價格跌幅深，依舊處於低檔；不過積極調整產品線與產品組合，帶動第3季液晶面板平均售價為每平方公尺287美元，比起第2季的279美元增加8美元，也讓EBITDA仍維持正獲利率6.3%，營運持續產生現金流量。

展望第4季，群創強調，大尺寸TV面板預期將止跌持穩，耶誕假期旺季補貨效益持續，整機出貨有望於第4季達高峰，同時，將持續調整IT面板產品組合、提高IPS面板與窄邊框產品比重，以達到優化獲利並提升產品附加價值。中小尺寸產品中，手機面板出貨持續緊俏，價格亦同步提升。

群創指出，面對總體經濟的不確定性，除增強成本的控制與管理外，也將謹慎管控現金流量，並依市場情況及客戶需求適時調整資本支出，加強抵禦景氣波動的能力，並提升營運效益及穩定性。