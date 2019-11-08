iPhone業務走弱？緯創10月營收年減12.8%
2019-11-08 18:36
經濟日報 記者吳凱中
／台北即時報導
緯創（3231）受惠伺服器、筆電出貨強勁，帶動10月營收較上月成長0.3%，惟相較去年卻意外下滑12.8%，法人分析，10月營收年衰退應該與iPhone 代工業務下滑有關。
緯創今（8）日公告10月營收799億元，年減12.8%、月增0.3%，為今年單月新高。累計緯創前十月7,079.44億元，年減2.5%。
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從各產品線觀察，緯創10月筆電180萬台，與上個月持平。伺服器20萬台，月增1萬台。桌機120萬台，月減20萬台。顯示器83.2萬台，月減1.5萬台。緯創指出，10月筆電出貨量有優於預期。
緯創分析，10月營收月成長除了伺服器增長貢獻外，像子公司緯穎（6669）10月營業額來到154.88億元，較上個月增長37.5%，也為緯創貢獻不少。
惟緯創10月營收意外年減12.8%，但若與去年10月各產品線出貨量相比，今年表現大致呈現持平，因此，營收下滑主要來自緯創未公佈業務狀況部分，如iPhone 組裝製造。法人表示，緯創10月營收下降因與iPhone 代工業務下滑有關。
展望第四季，緯創預估，伺服器動能將持續，表現將優於第三季，季增率將達雙位數水準。在筆電部分，出貨量仍有機會較第三季個位數成長。至於顯示器與桌機在第三季已達出貨高峰，預期第四季將走弱。
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