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富喬前三季每股虧0.13元 10月營收月增逾7%

2019-11-08 14:39經濟日報 記者尹慧中／即時報導

富喬（1815）今（8）日公布前三季每股稅後虧損0.13元，但毛利率19%仍維持正數。

富喬財報顯示，前三季營業收入35.04億元，毛利率19%，稅後淨損0.53億元，稅後每股虧0.13元。

受市場結構調整與總體經濟影響需求，富喬工業10月營收3.97億元，年減約11%，但月成長7.7%。

富喬毛利率財報

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