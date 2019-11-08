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邑錡前三季每股賺1.38元 接近去年全年表現

2019-11-08 13:15經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）前三季合併營收4.8億元、稅後淨利3,062萬元、每股稅後純益（EPS）1.38元，已接近2018年全年表現。

邑錡表示，因持續拓展創新ODM業務客戶基礎，亦同步優化合作生產供應鏈管理，在整體銷售表現放大展現良好經濟規模效益，此外，前三季自有品牌OBM業務銷售較去年同期成長23％。

展望本季，邑錡表示，仍持續完善Brinno品牌在全球銷售市場布局，除持續深耕建築工程應用，並積極研發新機種以開拓多元創意商用，且優化行銷內容以利各區經銷商同步行銷佈局，伴隨年底消費旺季，有望帶動Brinno品牌產品出貨量持續增加。

邑錡

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