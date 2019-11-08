面板產業迎逆風 彩晶、凌巨Q3維持獲利腳步

2019-11-08 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



面板產業面臨逆風，中小尺寸面板廠彩晶（6116）及凌巨逆勢而上，日前相繼公告第3季財報，維持獲利腳步。彩晶單季營收42.8億元，季增1%；稅後純益3.07億元，每股純益（EPS）0.1元。凌巨單季營收22.93億元，季減7.4%；稅後純益6,203萬元，EPS為0.14元。

彩晶因應手機市場競爭激烈，布局車載、工控等利基型產品市場，優化產品組合，今年顯現效益，南科廠產能至今稼動率維持在九成左右。

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看到營收占比，6吋（含）以下手機面板產品占營收28%，相較過去占比一度達七成，大幅降低；6.2吋到10.1吋中尺寸平板相關產品，占比拉抬至58%，填補上手機出貨減少的缺口。

法人表示，面板今年整體景氣不佳，中小尺寸受到的波及相對沒那麼嚴重，彩晶策略以少量多樣為主，經由產品組合調配，著力於毛利較佳產品，因而能維持穩定小幅獲利，第4季看起來表現跟第3季相近，全年獲利可期。

展望明年，中小尺寸價格看起來已持穩，彩晶主力將放在工控、車載等產品，營收占比維持在五成左右，其他應用出貨量將依照毛利，做彈性調配。

另，彩晶為規避美中貿易戰衝擊，向經濟部申請台商回流計畫，預估投資金額達79.1億元，投資重點主要集中在技術更新、建置模組生產線、整建廠房等。彩晶已在南科廠架設模組線，今年底前架設完畢，以支應美系客戶訂單。

凌巨亦經過轉型，致力生產利基型面板產品，拉抬車載、工控等產品比重，帶動營運回溫，連同第3季，連續兩季獲利。

凌巨今年10月，推舉日商凸版集團商業策略部總經理田村隆幸，接任遠藤仁成為新董事長，未來發展方向仍以高值化、利基型產品為主。

凌巨日前表示，從第2季營運回溫，確立今年逐季復甦走勢，凌巨將串聯凸版集團資源，扮演集團系統整體整合解決方案中的顯示器供應要角。由凸版轉介協助開案量，呈穩健成長態勢。因應中美貿易戰，配合客戶彈性調整產線，已於台灣建置部分後段模組產線，聚焦利基型產品。