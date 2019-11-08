邑昇Q4淡季不淡 10月營收月增一成
2019-11-08 12:10
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
邑昇實業（5291）受惠於LED行動照明產品出貨暢旺，10月營收逆勢上揚10.4%，展望未來，預期第4季營運可望維持高檔，明年將再上層樓，力拚營收有雙位數年增率表現，受到利多消息激勵，帶動今（8）日盤中上揚逾3%。
邑昇公告10月合併營收10,546萬元，公司指出，第4季雖為電子業傳統淡季，受惠於LED行動照明產品之出貨暢旺，10月合併營收不但較上月成長10.4％，並較去年同期大幅成長41.6％。
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今年以來邑昇兩大主要業務穩定發展，印刷電路板（PCB）本業轉攻高階產品，切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展；以及光電事業部LED行動照明產品外銷歐美成果顯現，帶動整體營收保持雙位數成長的年增率，累計今年前十個月營收10.21億元，較去年同期增加17.6％。
邑昇第3季單季合併營收3.24億元，稅後淨利0.28億元，每股稅後盈餘為0.82元，年增51.85%；第4季雖是傳統淡季，但在轉型效益持續發揮下，營收仍可維持雙位數年增率。
邑昇的PCB產品鎖定具有技術層次及產品附加價值，以少量多樣的客製化產品為主力，目前正和材料客戶合作研發5G產品，預期可搭上明後年5G應用的大趨勢。此外，光電事業部的行動照明產品銷售比重亦逐步提高，高流明及高安全性的自行車燈已與客戶共同開發明後年度預計上市產品。此外，公司亦積極發展自有品牌「DOSUN」，亦將成為行動照明產品未來之成長動能。
展望未來，公司轉型之效益將持續發揮，PCB產品以小量多樣之優勢積極爭取IPC及利基型客戶、加上歐美LED行動車燈市場需求強勁，今年全年營運成長之目標不變，預期在5G及IoT等市場需求帶動下，2020年之成長亦樂觀可期。
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