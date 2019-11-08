親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

獨／同居人認了殺害女友與雙胞胎！警彰化網咖逮人

尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你

邑昇Q4淡季不淡 10月營收月增一成

2019-11-08 12:10經濟日報 記者吳凱中／即時報導

邑昇實業（5291）受惠於LED行動照明產品出貨暢旺，10月營收逆勢上揚10.4%，展望未來，預期第4季營運可望維持高檔，明年將再上層樓，力拚營收有雙位數年增率表現，受到利多消息激勵，帶動今（8）日盤中上揚逾3%。

邑昇公告10月合併營收10,546萬元，公司指出，第4季雖為電子業傳統淡季，受惠於LED行動照明產品之出貨暢旺，10月合併營收不但較上月成長10.4％，並較去年同期大幅成長41.6％。

今年以來邑昇兩大主要業務穩定發展，印刷電路板（PCB）本業轉攻高階產品，切入工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高利基領域發展；以及光電事業部LED行動照明產品外銷歐美成果顯現，帶動整體營收保持雙位數成長的年增率，累計今年前十個月營收10.21億元，較去年同期增加17.6％。

邑昇第3季單季合併營收3.24億元，稅後淨利0.28億元，每股稅後盈餘為0.82元，年增51.85%；第4季雖是傳統淡季，但在轉型效益持續發揮下，營收仍可維持雙位數年增率。

邑昇的PCB產品鎖定具有技術層次及產品附加價值，以少量多樣的客製化產品為主力，目前正和材料客戶合作研發5G產品，預期可搭上明後年5G應用的大趨勢。此外，光電事業部的行動照明產品銷售比重亦逐步提高，高流明及高安全性的自行車燈已與客戶共同開發明後年度預計上市產品。此外，公司亦積極發展自有品牌「DOSUN」，亦將成為行動照明產品未來之成長動能。

展望未來，公司轉型之效益將持續發揮，PCB產品以小量多樣之優勢積極爭取IPC及利基型客戶、加上歐美LED行動車燈市場需求強勁，今年全年營運成長之目標不變，預期在5G及IoT等市場需求帶動下，2020年之成長亦樂觀可期。

營收LED光電5G印刷電路板工業電腦

相關新聞

明年新iPhone 成長可期 和碩目標價外資上看75元

2019-11-08 10:45

重回MSCI 宏捷科股價展開反彈

2019-11-08 09:56

南茂Q3財報佳 早盤股價跳空漲逾7%

2019-11-08 09:45

尖點Q3每股賺0.49元 毛利率重回30%以上

2019-11-08 11:32

信錦Q3獲利三年來新高 每股賺2.4元

2019-11-08 11:16

鴻海10月以來股價漲幅逾26% 市值增逾2,731億元

2019-11-08 11:12

和大10月營收寫9個月高點 明年創新高可期

2019-11-08 09:46

國巨Q3獲利大增逾四成

2019-11-08 02:01

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

上季每股純益／TPK上季EPS 0.56元 強攻奈米銀

2019-11-07 23:59

泰碩 上月營收登頂

2019-11-07 23:52

群光 前三季EPS 6.65元

2019-11-07 23:52

聚鼎1.67元 出貨動能強

2019-11-07 23:52

健鼎 Q3財報創三高

2019-11-07 23:52

尖點Q3淨利季增逾23% 每股賺0.49元

2019-11-07 14:37

5G主題發表會 27日登場

2019-11-07 02:09
看更多

熱門文章

MSCI台灣成分股增2刪1 小型指數增16刪2

2019-11-08 09:45

財經皓角／台股創高 殖利率會說話 金融股存股有錢景

2019-11-07 14:36

彭博：台灣金融市場意外強勁 一路看旺到明年

2019-11-07 18:09

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

季報犀利股 多頭先鋒

2019-11-08 02:19

神盾利空 大摩喊賣

2019-11-08 02:19

鴻海獨撐台股收跌46.51點 三大法人買超40.79億元

2019-11-07 15:06

PCB股有撐 短線轉強

2019-11-08 01:33

蘋果新機價格策略奏效 供應鏈10月業績亮麗

2019-11-08 09:15

連19買台股 外資轉向賣超權王

2019-11-08 00:10

CIS感測元件大缺貨 亞泰嘗甜頭

2019-11-07 14:37

指數終結連四紅 簡伯儀：未見立即反轉危機

2019-11-07 14:33

鴻海驚驚漲！外資連買19天、合計買超逾47萬張

2019-11-07 17:24

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-11-08 09:53

元太 前三季獲利成長41%

2019-11-07 23:58

和碩Q3獲利季增81.7% 每股賺2.41元

2019-11-07 14:22

新普 Q3每股賺6.64元

2019-11-07 23:58

台股尾盤急拉 力守11600點

2019-11-07 15:01

漢來推雙品牌快速展店 有助獲利進補

2019-11-07 13:40

亞太電信私募每股10元 想集資百億拚5G

2019-11-07 21:14

高通財報驚喜 盤後漲近6%

2019-11-07 14:37

消費族群 題材點火

2019-11-08 02:19

遊戲股 宇峻、網龍一度讚帶舞

2019-11-07 14:36

泰碩 上月營收登頂

2019-11-07 23:52

眾達南向擴產 跨國合作攻5G

2019-11-07 14:37

三發前3季EPS 4.24元 股價跳

2019-11-07 14:36

美股漲逾百點 台股開高後賣壓出籠翻黑

2019-11-08 09:28

就市論勢／汽車零組件 可望出運

2019-11-08 00:07

中裕良率趨穩 毛利率揚

2019-11-07 23:58

明年新iPhone 成長可期 和碩目標價外資上看75元

2019-11-08 10:45

MSCI新增股慶功 智邦、緯穎上漲、鈺齊飆新高

2019-11-08 10:38

群光 前三季EPS 6.65元

2019-11-07 23:52

宏捷科 9月純益年增2.6倍

2019-11-07 23:58

健鼎 Q3財報創三高

2019-11-07 23:52

10月營收雙增股吸金 外資偏愛這12檔

2019-11-08 12:25

力山 前三季EPS 6元

2019-11-07 23:52

環球晶前3季每股賺24.67元 擬改6個月配息一次

2019-11-07 17:19

大尺寸面板出貨量減 友達10月營收年減24.6%

2019-11-07 14:06

友達10月營收低於200億元 2009年2月以來新低

2019-11-07 22:37

健鼎前三季每股賺8.32元 優於法人預期

2019-11-07 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top