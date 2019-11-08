親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

男出海游泳未返 鯊魚腹中發現斷肢「手上還戴著婚戒」

墜樓香港科大生今早不治 畢業典禮校長突中斷哭了

尖點Q3每股賺0.49元 毛利率重回30%以上

2019-11-08 11:32經濟日報 記者吳凱中／即時報導

尖點（8021）今年力行聚焦收斂策略展現成效，帶動第3季毛利率衝上32.7%，為自2016年以來首度回到30%以上之毛利水準，單季每股盈餘（EPS）為0.49元，表現優於預期，激勵今（8）日股價盤中上漲逾2%。

尖點第3季合併營收為7.78億元，季增1.3%、年減9.9%。毛利率為32.7%，較2019年第2季的26.3%增加6.4個百分點，較去年同期的28.5%增加4.2個百分點；第3季營業利益為1.15億，季增44.8%、年增21.1%。稅後淨利7,000萬元，季增23.4%、年減9.8%；單季每股盈餘為0.49元。

尖點第3季合併營收與去年同期相比減少近一成，主要由於今年公司執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰之子公司規模，使近幾個月營收呈現年減幅度。而收斂轉投資子公司規模的減虧效益，已反應在第3季的毛利率提升；第3季的毛利率為32.7%，為自2016年以來首度回到30%以上之毛利水準。

累計尖點前三季合併營收為22.01億元，稅後淨利1.57億元，每股盈餘1.11元。

從產品線來看，第3季PCB鑽針的營收佔比為58%，產能利用率維持旺季水準，大約在九成五左右水準；鑽孔服務的營收比重為37%，整體稼動約在七成三；而刀具事業營收佔比則約為5%。

尖點同步公告10月合併營收為2.57億元，較上月減少1.3%，較去年同期減少9.5%。累計前十個月合併營收則達24.58億元，較去年同期減少9.4%。

展望第4季，PCB產業需求已逐漸進入淡季，目前公司看到的是正常的需求水準；預估第4季鑽針產能利用率維持在九成左右水準，鑽孔稼動約在七成左右，刀具則約四至五成。

營收尖點

相關新聞

重回MSCI 宏捷科股價展開反彈

2019-11-08 09:56

南茂Q3財報佳 早盤股價跳空漲逾7%

2019-11-08 09:45

和大10月營收寫9個月高點 明年創新高可期

2019-11-08 09:46

國巨Q3獲利大增逾四成

2019-11-08 02:01

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

上季每股純益／TPK上季EPS 0.56元 強攻奈米銀

2019-11-07 23:59

泰碩 上月營收登頂

2019-11-07 23:52

群光 前三季EPS 6.65元

2019-11-07 23:52

聚鼎1.67元 出貨動能強

2019-11-07 23:52

健鼎 Q3財報創三高

2019-11-07 23:52

尖點Q3淨利季增逾23% 每股賺0.49元

2019-11-07 14:37

5G主題發表會 27日登場

2019-11-07 02:09
看更多

熱門文章

MSCI台灣成分股增2刪1 小型指數增16刪2

2019-11-08 09:45

財經皓角／台股創高 殖利率會說話 金融股存股有錢景

2019-11-07 14:36

彭博：台灣金融市場意外強勁 一路看旺到明年

2019-11-07 18:09

iPhone新機熱賣 和碩上季「三率三升」

2019-11-08 02:01

季報犀利股 多頭先鋒

2019-11-08 02:19

鴻海獨撐台股收跌46.51點 三大法人買超40.79億元

2019-11-07 15:06

神盾利空 大摩喊賣

2019-11-08 02:19

PCB股有撐 短線轉強

2019-11-08 01:33

連19買台股 外資轉向賣超權王

2019-11-08 00:10

CIS感測元件大缺貨 亞泰嘗甜頭

2019-11-07 14:37

指數終結連四紅 簡伯儀：未見立即反轉危機

2019-11-07 14:33

蘋果新機價格策略奏效 供應鏈10月業績亮麗

2019-11-08 09:15

鴻海驚驚漲！外資連買19天、合計買超逾47萬張

2019-11-07 17:24

元太 前三季獲利成長41%

2019-11-07 23:58

和碩Q3獲利季增81.7% 每股賺2.41元

2019-11-07 14:22

新普 Q3每股賺6.64元

2019-11-07 23:58

MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-11-08 09:53

台股尾盤急拉 力守11600點

2019-11-07 15:01

漢來推雙品牌快速展店 有助獲利進補

2019-11-07 13:40

亞太電信私募每股10元 想集資百億拚5G

2019-11-07 21:14

高通財報驚喜 盤後漲近6%

2019-11-07 14:37

遊戲股 宇峻、網龍一度讚帶舞

2019-11-07 14:36

消費族群 題材點火

2019-11-08 02:19

泰碩 上月營收登頂

2019-11-07 23:52

眾達南向擴產 跨國合作攻5G

2019-11-07 14:37

特斯拉皮卡車將現身 供應鏈貿聯、宣德樂

2019-11-07 11:58

三發前3季EPS 4.24元 股價跳

2019-11-07 14:36

就市論勢／汽車零組件 可望出運

2019-11-08 00:07

中裕良率趨穩 毛利率揚

2019-11-07 23:58

健鼎 Q3財報創三高

2019-11-07 23:52

宏捷科 9月純益年增2.6倍

2019-11-07 23:58

群光 前三季EPS 6.65元

2019-11-07 23:52

美股漲逾百點 台股開高後賣壓出籠翻黑

2019-11-08 09:28

環球晶前3季每股賺24.67元 擬改6個月配息一次

2019-11-07 17:19

力山 前三季EPS 6元

2019-11-07 23:52

群光前三季每股純益6.65元 超越歷年全年新高

2019-11-07 14:11

健鼎前三季每股賺8.32元 優於法人預期

2019-11-07 14:25

尖點Q3淨利季增逾23% 每股賺0.49元

2019-11-07 14:37

友達10月營收低於200億元 2009年2月以來新低

2019-11-07 22:37

台塑林園廠槽車爆火 股價低盪

2019-11-07 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top