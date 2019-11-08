尖點Q3每股賺0.49元 毛利率重回30%以上
2019-11-08 11:32
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
尖點（8021）今年力行聚焦收斂策略展現成效，帶動第3季毛利率衝上32.7%，為自2016年以來首度回到30%以上之毛利水準，單季每股盈餘（EPS）為0.49元，表現優於預期，激勵今（8）日股價盤中上漲逾2%。
尖點第3季合併營收為7.78億元，季增1.3%、年減9.9%。毛利率為32.7%，較2019年第2季的26.3%增加6.4個百分點，較去年同期的28.5%增加4.2個百分點；第3季營業利益為1.15億，季增44.8%、年增21.1%。稅後淨利7,000萬元，季增23.4%、年減9.8%；單季每股盈餘為0.49元。
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尖點第3季合併營收與去年同期相比減少近一成，主要由於今年公司執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰之子公司規模，使近幾個月營收呈現年減幅度。而收斂轉投資子公司規模的減虧效益，已反應在第3季的毛利率提升；第3季的毛利率為32.7%，為自2016年以來首度回到30%以上之毛利水準。
累計尖點前三季合併營收為22.01億元，稅後淨利1.57億元，每股盈餘1.11元。
從產品線來看，第3季PCB鑽針的營收佔比為58%，產能利用率維持旺季水準，大約在九成五左右水準；鑽孔服務的營收比重為37%，整體稼動約在七成三；而刀具事業營收佔比則約為5%。
尖點同步公告10月合併營收為2.57億元，較上月減少1.3%，較去年同期減少9.5%。累計前十個月合併營收則達24.58億元，較去年同期減少9.4%。
展望第4季，PCB產業需求已逐漸進入淡季，目前公司看到的是正常的需求水準；預估第4季鑽針產能利用率維持在九成左右水準，鑽孔稼動約在七成左右，刀具則約四至五成。
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