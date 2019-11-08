信錦Q3獲利三年來新高 每股賺2.4元
信錦（1582）第3季稅後淨利來到3億元，單季獲利寫下三年來新高，每股盈餘（EPS）為2.4元，表現優於預期。信錦同時宣布，為增加產品應用廣度，將以5.5億元取得敬得科技72.81%股權，受到利多消息帶動，激勵今（8）日盤中股價上漲逾2%。
信錦第3季合併營業收為22億元，較上季成長4%，主要受惠於產品組合優化。毛利率約27.3%，較去年同期的毛利率24.3%高出3個百分點，營益率為15%，營業利益約為3.4億元，金額較上季增加14%。
業外部分受惠於外幣兌換利益評價，使第3季稅前淨利來到4.6億元，金額較前季成長26%，較去年同期成長4%。稅後淨利3億元，單季獲利為三年來新高，若以期末股本計算，每股盈餘（EPS）為2.4元。
累計2019年前三季合併營收為63.4億元，雖較去年同期略減4%，但毛利率與營益率皆較去年同期上升，2019年前三季營業利益為8.9億元，金額較於去年同期成長8%，稅後淨利為7億元，年增7%，累計每股盈餘為5.7元。
為增加產品應用廣度，信錦宣布將以5.5億元取得敬得科技72.81%股權。敬得科技為中華汽車、華菱汽車、群元投資等共同持有72.81%股權的公司，為鎂鋁合金壓鑄廠，專注於汽機車零件、強固型電腦、企業級SSD零組件及電機閥體等應用領域，客戶涵蓋美、日、台與中國等品牌廠，加上於蘇州太倉及台灣桃園擁自有廠房資產等優勢，有利於集團廠區資源配置彈性，以因應全球供應鏈之變化。
信錦指出，在高強度與輕量化的產品趨勢下，公司期望藉此投資，提升集團自製垂直整合效率，並透過產品應用與客戶互補，延伸集團的業務版圖，達成水平分工效果，以逐年提升集團營運規模。
信錦表示，公司深根顯示器軸承與底座的研發製造多年，歷年獲利表現傑出，面對快速的產業變化，公司除了將持續維持顯示器樞紐產業的領導地位外，並期望透過產業合作或策略投資等方式，集中資源有效運用於各式新應用領域之開發，持續創造企業盈餘的成長。
留言