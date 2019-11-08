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南茂Q3財報佳 早盤股價跳空漲逾7%

2019-11-08 09:45經濟日報 記者張家瑋／即時報導

南茂（8150）第3季財報繳出亮麗成績單，第4季展望樂觀，記憶體封測需求持續強勁，營收、毛利率維持高檔水準，激勵今（8）日早盤股價一度來到35.90元高點，漲幅7.49%。

南茂受惠於NAND Flash新業務及TDDI需求持續增加，第3季平均稼動率維持七成以上，且TDDI比重提升，改善獲利結構，帶動整體毛利率提升。

展望第4季庫存去化告一段落，記憶體封測下單有轉趨積極跡象，加上新業務及智慧行動裝置周邊產品挹注，法人預期南茂第4季營收仍維持逐月成長態勢，毛利率則維持高檔水準。

南茂毛利率

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